Studentica, koja je svjetska prvakinja u tri sporta, a sad u četvrtom može postati europska

Svi su suci bili jednoglasni: Lucija Bilobrk (25) bila je bolja od domaće predstavnice i u Beogradu u polufinalu Europskog prvenstva, pobijedila je srpsku boksačicu Elmu Hajrović te će se u nedjelju boriti za zlato.

I dok je olimpijac Gabrijel Veočić i došao na EP kao jedan od favorita za zlato, Lucija je mnoge iznenadila. Iako je ta djevojka već bila i - svjetska prvakinja. Ali u drugom sportu: kikboksu. Prošle je godine u Portugalu osvojila zlato u K1 iznad 70 kg, i to joj je treće svjetsko zlato u toj kategoriji.

Lucija je i višestruka državna prvakinja u kikboksu, tajlandskom boksu, savateu te boksu, a osim u kikboksu, svjetska je i europska prvakinja u tajlandskom boksu te svjetska prvakinja u savateu! A sada može postati boksačka prvakinja Europe.

- S 10, 11 godina trenirala sam rukomet i za vrijeme pauze od treninga, išla sam sa sestrom u teretanu. Gledajući njezine kikboksačke treninge, borilačke priredbe te mečeve na televiziji, taj me sport počeo zanimati. Pa mi je tijekom jednog vježbanja u teretani trener prišao i ponudio da odradim jedan kikboksački trening. I već mjesec dana nakon toga osvojila sam broncu na Prvenstvu Hrvatske! Privukao me taj osjećaj adrenalina i individualnosti - ispričala je Lucija prije pola godine za Dalmaciju danas.

Split: Doček za 4 svjetska zlata u kickboxingu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Slomila je nožni prst i šaku na dva mjesta.

- Svaki sport nosi nekakvu dozu opasnosti, ali uz kontinuirane treninge i dobru pripremu, smanjujete mogućnost ozljeda.

Lucija je studentica Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Proglasili su je najboljom sportašicom Splita za 2018., godinu kasnije je postala i Splitski pupoljak.

Legendarni igra? Hajduka Zvonko Bego uru?io dresove svjetskim prvakinjama u kickboxingu | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Najveća podrška su mi obitelj, prijatelji i treneri. Očevo prisustvo na mojim borbama mi uvelike znači zato što mi je on uzor, otac i najbolji prijatelj. On me poznaje najbolje i tu je od mojih prvih mečeva, gdje mi je stajao u kutu s trenerom, do danas gdje je u prvim redovima tribina. Naravno, tu su mama i seka, ali one ne podnose baš najbolje moje mečeve, ipak ostaju kod kuće i čekaju pozive i planiraju dočeke - rekla je i zaključila:

- Planiram obraniti sve titule, završiti Fakultet sanitarnog inženjerstva, ali i završiti tečaj za trenericu.