Stvarao je igrače za poznate klubove, sad želi kupiti Cibaliju: 'Bila bi platforma za Nigerijce'

Austrijanac Eduard Brunner želi kupiti Cibaliju! Riječ je o bogatom vlasniku Team One Invest Consulting Groupe koja ima sjedište u Keniji.

Foto: HNK Cibalia

Vinkulja tvrdi da je Brunner sve bliže kupnji Cibalije, koju smatra "posebnim klubom" s bogatom tradicijom i fantastičnim navijačima. Jučer su održani početni pregovori između Brunnera i gradskih vlasti.

- Neke karte su na stolu. Ne sve, ali za početak i više nego dovoljno. Na potezu je sada gradska uprava Vinkovaca koja treba raspisati natječaj za prodaju dionica koje su u vlasništvu Grada Vinkovaca. Također, očekujemo na uvid u financijsko poslovanje, odnosno stanje stvarnoga duga - rekao je Brunner.

Cibalia je trećeplasirana u Prvoj NL, odndnosno drugom najvišem rangu hrvatskog nogometa. Ima isti broj bodova kao Solin, koji je nedavno osigurao pojačanje iz Barbadosa, a za vodećim Rudešom zaostaju osam bodova.

- Prvi motiv mi je napraviti prvoligaški klub koji bi predstavljao svojevrsnu platformu za europski iskorak igračima iz naše nogometne akademije u Nigeriji. Za Cibaliju sam zainteresiran iz više razloga. Jedan je i taj što se radi o klubu koji postoji više od 100 godina. Dakle, ulaganje je to u brend i tradiciju. Upoznat sam i s tim da je to klub posebnog rejtinga u Hrvatskoj. I da ima odlične navijače, kao malo koji prvoligaš u Hrvatskoj. Nije nevažan ni geografski položaj Hrvatske, blizina granice s Bosnom i Hercegovinom, Mađarskom i Srbijom. To je neobično važan detalj.

Brunner bi također htio napraviti nogometnu školu u Cibaliji po uzoru na akademiju u Nigeriji koja je iznjedrila trojicu nigerijskih reprezentativaca.

