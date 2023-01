Tko je skautirao Benrahoua nije pitanje za mene. Vidjet ćemo ga, nadam se da će nam pomoći

Marokanac Yassine Benrahou predstavljen je kao novi igrač Hajduka pa je očekivano da i prvo pitanje na jutrošnjoj press konferenciji bilo vezano uz njega. No trener Ivan Leko bio je poprilično suzdržan u prvom komentaru.

- Svaki ozbiljan klub je organiziran tako da se zna tko što radi. Ja treniram igrače prve momčadi, a klub ima svoju strukturu od predsjednika, sportskog direktora... do ljudi koji rade na terenu. On je ofenzivac koji će nam pomoći, a kad ga je tko gledao, kako i što, to nije pitanje za mene.

Je li vam prezentiran skauting report, možete li nam reći nešto o njegovim manama i vrlinama?

- Sigurno da scouting služba radi svoje, imamo mi komunikaciju, znamo što želimo, i sigurno da se napravilo sve na najbolji način. Mi od njega očekujemo kvalitetu u ofenzivi, ja ga više vidim po centrali jer ima kvalitetu zadnjeg pasa, ključnih dodavanja, centaršuteva... U nogometu se zbrajaju asistencije i golovi i tu očekujemo njegov najveći doprinos.

Ide li na put s momčadi?

- Nadam se, bit će na treningu, moramo vidjeti u kakvom je stanju, nastojat ćemo ga što prije uključiti da upozna suigrače, regule ponašanja, način igre...

Je li ovo prvi od tri – četiri nova igrača koje očekujete?

- Nisam rekao tri – četiri, nego četiri – pet. Sigurno da je prvi, nadamo se da će kvalitetom i mentalitetom pomoći da budemo što bolji.

Ne možete računati na Awaziema u Puli, hoće li biti još promjena u sastavu i kojih?

- Bit će slična skupina igrača kao protiv Šibenika, samo izlazi Cido a ulazi Sahiti. Imamo još jedan trening danas ali u principu je to to.

Istra igra drugačije nego Šibenik, teže posjedu?

- Očekujem potpuno drugačiju utakmicu nego protiv Šibenika. Brojke ne lažu. Oni su u zadnjih 10-12 kola četvrti po broju osvojenih bodova, najbolja su obrana lige, u zadnjih pet utakmica imaju četiri clean sheeta, po očekivanim golovima zaslužuju još i više golova.... Jako su organizirani znaju što rade s loptom, što bez lopte, disciplinirani su. Meni se sviđa što oni igraju, morat ćemo biti na dobrom nivou da bi ih uspjeli izdominirati i pobijediti utakmicu.

Veliki broj navijača Hajduka bit će na utakmici?

- I prije smo bili posebni po tome, uvijek su ljudi voljeli Hajduka ali ovo što se događa u zadnjih par godina je nemoguće dobro. I to je i nama obaveza da se prezentiramo na ozbiljan način, da igramo s velikim srcem, da moramo koristiti glavu i biti fokusirani na nogomet. Bitan je 12,. igrač, ali onih 11 na terenu moraju imati fokus.

U kakvoj je fazi oporavak Eleza?

- On još uvijek nije za trenirati,. liječnici se bave njime. Nama je to šteta, bio je bitan igrač ali nije još za igrati.

Hoće li Sahiti na lijevi bok?

- Može igrati i lijevo i desno, može ofenzivno po centrali, on je polivalentan, može nam donijeti dosta toga na dosta pozicija. Gledamo što imamo na raspolaganju, da momčad bude u balansu.

Je li vam cilj da igrate jednako kući i vani?

- To je lijepo pitanje i u principu kad gledamo nogomet, to je 11 na 11. Što si mirniji i što manje gubiš fokus na ostale stvari poput suca, protivnika, vrijeme... to si bolji. Mi ćemo nastojati igrati naš nogomet i doma i vani, vidjet ćemo koliko ćemo mi izdominirati njih, ili oni nas.

U Istri ste se spremali, sad opet igrate u Istri...?

- Nama su pripreme svaki dan, sa svake strane, taktički, fizički... Bilo je jako dobro. Upoznali smo se, jako sam zadovoljan, idemo danas mirni jer znamo da smo dobri ali i da imamo puno prostora za napredak. Znamo protiv koga igramo, protiv suparnika koji je dobar i igra bez respekta. Mi ćemo pokušati biti bolji, imati više prilika i pobijediti...

