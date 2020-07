Podsjetimo, Borna \u0106ori\u0107 je sudjelovao na teniskom spektaklu Adria Tour, koji je organizirao prvi tenisa\u010d svijeta - Novak \u0110okovi\u0107. Ipak, pred finalni me\u010d u Zadru, ispostavilo se da je Dimitrov zara\u017een korona virusom, a nakon \u0161to su se i drugi sudionici testirali, ispostavilo se da ih ima i vi\u0161e.

Supru\u017enici \u0110okovi\u0107, Goran Ivani\u0161evi\u0107, drugi treneri, a me\u0111u inima i Borna \u0106ori\u0107 bili su zara\u017eeni koronom. Kontroverzni\u00a0\u00a0Kyrgios im se svima samo smijao, kao da je to jedva do\u010dekao, te\u00a0ih je \u017eestoko kritizirao i dr\u017eao prodike gdje god je stigao.

Dodajmo da Borna nije osje\u0107ao nikakve simptome te je trenirao za vrijeme izolacije kako bi ostao u formi. Sada mu slijede naporni treninzi jer bi se krajem kolovoza trebala nastaviti teniska sezona, ali i dalje je sve neizvjesno zbog korona virusa.

-\u00a0Nemam koronu i sretan sam \u0161to sam natrag na terenu. Dobar je osje\u0107aj ponovno trenirati na otvorenom - napisao je \u0106ori\u0107 koji je objavio fotografiju\u00a0s teniskog terena.

"Stvarno, Kyrgiose? Ti dijeliš lekcije o ponašanju? Malo ti je dosadno ili si popio previše?"

Borna Ćorić je bio među 'zaraženom ekipom' s Adria Toura koje je kontroverzni tenisač Nick Kyrgios žestoko prozvao odmah po rezultatima testiranja, a osobito se okomio na našega Bornu koji mu nije ostao dužan

<p>To je jednostavno on, nemam drugo objašnjenje. Pročitao sam što je pisao, ali me totalno boli briga jer i on voli biti general poslije bitke. Da netko drugi očitava lekcije i prodike, možda bih i razumio, ali baš Kyrgios… Nekako to nije realno. Ali okej, to je njegov đir, tako funkcionira i nemam s tim problema niti me smeta na osobnoj razini, rekao je nedavno <strong>Ćorić </strong>u razgovoru za Jutarnji list o grčkom tenisaču <strong>Nicku Kyrgiosu </strong>koji često voli komentirati ispravnost tuđih postupaka, što sudačkih, što igračkih, što bilo kakvih drugih. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ivanišević i Ćorić pjevali u restoranu</strong></p><p>Ipak, Nick tu nije stao. Morao je Borni vratiti i na ovaj komentar.</p><p>"Trebalo bi te biti briga. Imaš li kamenje u glavi? Naravno da možeš podržati svoje prijatelje, ali ja samo pokušavam da budu odgovorni... Oni su tenisači i nisu posebni. Kao što sam i mislio, Ćorićev intelektualni nivo = 0", napisao je <strong>Kyrgios </strong>na Twitteru, ali Borna ga je dočekao još jednom na volej:</p><p>"Stvarno, Kyrgiose? Ti dijeliš lekcije o ponašanju? Malo ti je dosadno? Ili malo previše vina?", stoji u posljednjem <strong>Borninom </strong>tvitu.</p><p>Podsjetimo, Borna Ćorić je sudjelovao na teniskom spektaklu Adria Tour, koji je organizirao prvi tenisač svijeta - <strong>Novak Đoković</strong>. Ipak, pred finalni meč u Zadru, ispostavilo se da je Dimitrov zaražen korona virusom, a nakon što su se i drugi sudionici testirali, ispostavilo se da ih ima i više.</p><p>Supružnici Đoković, <strong>Goran Ivanišević</strong>, drugi treneri, a među inima i Borna Ćorić bili su zaraženi koronom. Kontroverzni Kyrgios im se svima samo smijao, kao da je to jedva dočekao, te ih je žestoko kritizirao i držao prodike gdje god je stigao.</p><p>Dodajmo da Borna nije osjećao nikakve simptome te je trenirao za vrijeme izolacije kako bi ostao u formi. Sada mu slijede naporni treninzi jer bi se krajem kolovoza trebala nastaviti teniska sezona, ali i dalje je sve neizvjesno zbog korona virusa.</p><p>- Nemam koronu i sretan sam što sam natrag na terenu. Dobar je osjećaj ponovno trenirati na otvorenom - napisao je Ćorić koji je objavio fotografiju s teniskog terena.</p>