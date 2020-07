-\u00a0Trebalo bi te biti briga. Ima\u0161 li kamenje u glavi? Naravno da mo\u017ee\u0161 podr\u017eati svoje prijatelje, ali ja samo poku\u0161avam da budu odgovorni...Oni su tenisa\u010di i nisu posebni. Kao \u0161to sam i mislio, \u0106ori\u0107ev intelektualni nivo = 0 - oglasio se Kyrgios na Twitteru.

<p>To je jednostavno on, nemam drugo objašnjenje. Pročitao sam što je pisao, ali me totalno boli briga jer i on voli biti general poslije bitke. Da netko drugi očitava lekcije i prodike, možda bih i razumio, ali baš <strong>Kyrgios</strong>… Nekako to nije realno. Ali okej, to je njegov đir, tako funkcionira i nemam s tim problema, niti me smeta na osobnoj razini, rekao je svojevremeno <strong>Borna Ćorić </strong>(23)<a href="https://sportske.jutarnji.hr/sn/tenis/tenis-mix/brutalan-odgovor-borni-coricu-imas-li-kamenje-u-glavi-kao-sto-sam-mislio-intelektualni-nivo-0-15010799" target="_blank"> za Jutarnji list</a> o riječima koje je Nick Kyrgios uputio prema njemu i organizaciji Adria Toura u Zadru na kojem se počela širiti zaraza korona virusom.</p><p>Borna se brzo oporavio od zaraze, i nastavio se natjecati na turnirima koji su organizirani u doba korone. No, sve je to pričekao spomenuti australski tenisač <strong>Nick Kyrgios</strong> (25) koji je opet žestoko opleo po Borni nakon što je pročitao što je hrvatski tenisač imao reći o zarazi i turniru.</p><p>- Trebalo bi te biti briga. Imaš li kamenje u glavi? Naravno da možeš podržati svoje prijatelje, ali ja samo pokušavam da budu odgovorni...Oni su tenisači i nisu posebni. Kao što sam i mislio, Ćorićev intelektualni nivo = 0 - oglasio se Kyrgios na Twitteru.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Korona party u Beogradu</strong></p><p>Podsjetimo, australski tenisač Nick Kyrgios (25) oštro je komentirao održavanje Adria Toura u Zadru koje je naprasno prekinuto uoči finala nakon što je jedan od sudionika, Bugarin <strong>Grigor Dimitrov,</strong> objavio da je pozitivan na korona virus.</p><p>- Šupljoglava odluka da održite 'ekshibiciju'. Brz oporavak, dečki, ali ovo se dogodi kad prekršite sve protokole. Ovo nije šala - napisao je tada Kyrgios.</p>