Stvorio je moćni Dinamo, a sad dolazi u Maksimir po otkaz...

Plan koji je počeo u veljači u Mostaru, da se s klupe Dinama makne Nenad Bjelica, dovršit će se u četvrtak u Maksimiru malo poslije 11 sati.

Ako su rezultati mjerilo, a svugdje u svijetu jesu, Dinamo bi Bjelici trebao ponuditi doživotni ugovor. Otprilike isti kakav je Guy Roux mogao dobiti u Auxerreu, koji je vodio 40 godina. No u Dinamu su, očito, na cijeni neke druge stvari, pa su tako odlučili maknuti Bjelicu, pritom zabranivši njemu i igračima da javno iznesu svoju verziju priče. I zbog toga će sutra u 10 sati razgovor u Maksimiru biti veoma zanimljiv. Jer Bjelica zna biti itekako zeznut ako ga na to natjeraju...

Foto: Emica Elveđi/PIXSELL

Bjelica u maksimirski salon stiže kao trener Dinama koji ima ugovor do svibnja 2021. i koji, prema tom istom ugovoru, treba dobiti 2,5 milijuna eura. Odreći se toga bilo bi suludo. Svjestan je toga i Bjelica, pa na razgovor dolazi s vrlo jakim kartama i s mnogo aduta.

Iza sebe ima navijače, koji ga smatraju jednim od najboljih trenera koje je Dinamo imao, iza sebe ima i rezultate kakve Dinamo nije uspio ostvariti pola stoljeća, a iza njega je i Fifa, koja sugerira da se ne dijele otkazi u vrijeme pandemije korona virusa. Klubu je donio 100 milijuna eura, a za isti je iznos podigao cijenu momčadi. Kad je stigao, momčad je vrijedila jedva 45 milijuna eura, danas ta momčad vrijedi gotovo 150 milijuna eura.

Foto: GNK Dinamo

Sve što je Bjelica napravio u Dinamu bilo je dobro. Poraz u finalu Kupa u Puli plod je velikog peha. Da je Dinamo iskoristio penal, vjerojatno bi Zagrepčani išli kući pjevajući. Te večeri Rijeka je imala više sreće. I to je jedina istina. Bjelica je pošteno stisnuo ruku pobjedniku i osvajaču Kupa, što bi napravio i svaki pravi navijač Dinama.

Drugi poraz od Rijeke u Kupu bio je u uvjetima u kojima je nemoguće igrati nogomet. I to su dva poraza koja su Bjelici stavljena na teret. Sve ostalo bilo je uglavnom sjajno. Dinamo je postao europski klub, Atalanta, koja je bila hit Lige prvaka na Maksimiru je dotučena do nogu, a samo zahvaljujući nedosuđenom penalu za Dinamo, nije izboreno četvrtfinale Europske lige.

Foto: Marko Prpić, Emica Elvedji, Armin Durgut, Goran Stanzl/PIXSELL

U klubu mu ne namjeravaju isplatiti svih 2,5 milijuna eura, ali ni Bjelica ne namjerava otići s pogurancem za ćevape i pivo. E, sad, moraju se naći negdje na sredini, a pitanje je koliko će to biti. U klubu bi vjerojatno pristali na milijun eura, Bjelica može tražiti 1,5 milijuna eura... I tu će odlučivati inat. Tko će se kako ponijeti. Bjelica će, kako doznajemo, u klub doći džentlmenski, u želji za dogovorom.

No, isto tako Bjelica bi mogao uzeti 'time-out', nekoliko dana da razbistri glavu, da dobro odvagne što i kako. I to je jedna od opcija. Stožer se, to je sada sigurno, više neće vraćati na posao. A Bjelica nije takav čovjek da bi prihvatio neki drugi, nametnuti stožer.

U četvrtak oko podneva “modri” bi mogli ostati bez trenera koji je vratio vjeru u Dinamo, vratio navijače na Maksimir, vratio osmijeh dinamovcima, koji su se već pomirili s tim da za života neće dočekati proljeće u Europi. U svakom drugom klubu Bjelica bi bio nedodirljiv. U Maksimiru su neka druga pravila...