Suđenje je bilo odlično, Dinamu je falilo 'životinjske krvi'

Igor Pamić bio je stručni komentator dvoboja Hajduka i Dinama za 24sata, tijekom utakmice u nekoliko navrata iznio je svoje viđenje događaja na terenu, a potom je imao svoj osvrt na najveći nogometni derbi hrvatske lige u kojem je Dinamo na Poljudu svladao Hajduk 1-0 i tako otišao na 27 bodova prednosti u odnosu na "bijele".

Zadovoljan sam derbijem, meni je to sve bilo prilično dobro. Bio je to pravi derbi, pred prelijepim auditorijem, pun borbenosti, ritma i energije, meni nije bilo dosadno. OK, možda su nedostajali neki bolji potezi, koja prilika više, a drago mi je što je sudac Batinić bio taktičan. Nije previše sjeckao igru, imao je ujednačen kriterij, dobro se snašao u ovoj atmosferi.

Nisam očekivao neke poteze Siniše Oreščanina u drugom poluvremenu, Jairo je bio malo odsječen među brojnim igračima Dinama, a nisam vidio način na koji Hajduk može doći do izjednačenja. Imali su Splićani tu priliku u posljednjim sekundama utakmice, ali to je praktički bilo sve od njih, Dinamo je zaslužio pobjedu. I Bjelica je taktički nadmudrio Oreščanina.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Dinamo se još više nametnuo u nastavku, povećao svoj posjed, bio opasan po osvojenoj lopti. Pametno su, ali i iskusno, odmaknuli Hajduk od svoga gola, pa se kod domaćima počela osjećati sve veća nervoza. I tu je modrima nedostajalo malo više "životinjske krvi" da nokautiraju Hajduk do kraja. Olmo je dvaput u tim situacijama bio sebičan.

Tko me se dojmio? Ma Dinamo ima vrhunske stopere, cijelu sezonu Dilaver i Theophile igraju na visokoj razini, takvi su bili i danas. Oni svojoj momčadi daju sigurnost, stabilnost, djeluju neprikosnoveno, pravovremeni su, igraju bez prekršaja, pa Dinamu omogućuju brzu tranziciju. A dojmili su me se još Gojak i Šunjić, dva zadnja vezna koji su pokupili sve osvojene lopte, zakrpali sve rupe na sredini terena. Ta četvorka je za mene bila najbolja.

Uz Posavca koji je isključivi krivac za jedini gol na utakmici, razočaran sam bokovima Hajduka. Gledajte, Dinamo to dobro zatvara, njih su po bokovima teško probijale i bolje momčadi od Hajduka. Bradarić je bio malo impresioniran, znamo da on može i bolje, dok je Tudor bio indisponiran. Prvo se kao napadač izvlačio na krilo čime je zatvarao Juranovića, nije to bila njegova dobra predstava.

Već sam rekao, suđenje je bilo odlično. Jedno od boljih u derbijima. Nije sjeckao igru, držao je dobar kriterij, jedini je minus cijele utakmice što je bilo puno prekršaja. Sudac je bio bitan i za ritam, sve je odradio kako treba. Isključenje Caktaša? Potpuno opravdano, rasla je nervoza, pa je Caktaš dvaput namjerno udario Šunjića, sudac je bio blizu. Žao mi je zbog toga, baš me zanima kakav bi Hajduk napravio pritisak do kraja utakmice da su bijeli ostali sa svih 11 igrača.