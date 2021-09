- Svi živi zovu, pogotovo bivši suigrači s kojima sam dijelio svlačionicu Hajduka, svima je drago da sam se vratio, pogotovo onima koje za Hajduka vežu posebni osjećaji, a kum Mario Maloča svakako je jedan od njih – kazao je uoči prvog treninga nakon povratka na Poljud Danijel Subašić.

A trening je odradio u opremi s brojem 22, brojem koji je dugi niz godina na Poljudu bio rezerviran upravo za Marija Maloču.

- Danas treniram s njegovim brojem 22, a od sutra s mojom "jedinicom". Bit će kumu drago – nasmijao se Subašić.

Subašić i Maloča upoznali su se na Poljudu, gdje su skupa igrali dvije i pol sezone, Subašić kao golman a Maloča kao stoper i zapovjednik obrane ispred njega. I nije ni čudo da se dvojac mladih igrača, obojica s naglašenim osjećajem prema Hajduku i Biloj boji, jako zbližio te da je njihova veza ostala čvrsta i nakon odlaska u inozemstvo. A dodatno je učvršćena i kumskim vezama, čestim posjetama i putovanjima, zajedničkim odmorima...

- Drago mi je da se Suba vratio, znam koliko mu znači Hajduk i da se jako želio vratiti. Isto tako znam i da je bio u kontaktu s klubom već neko vrijeme i da smo skupa iščekivali potvrdu dogovora i potpis – kaže Maloča i dodaje:

- Suba je napravio veliku karijeru, osvojio je brojne trofeje i nagrade, kako momčadske, tako i individualne, i lijepo je da jedna tako bogata karijera bude kompletirana najljepšim mogućim završetkom. A on nije mogao izabrati ljepši završetak karijere nego u svom Hajduku. A nadam se da će ga dočekati onako kako je oduvijek sanjao, pred punim Poljudom i s trofejem u rukama.

Za Maloču nema dileme koliko je svlačionica dobila Subašićevim povratkom.

- Momčad je dobila velikog profesionalca i lidera, uvjeren sam da je klub njegovim dovođenjem napravio vrhunski potez i da će on pomoći svojom kvalitetom i iskustvom. I na terenu i van terena– kaže Maloča, a na pitanje planira li i on karijeru završiti na Poljudu dodaje:

- Imam ugovor još godinu dana, planiram odigrati još koju sezonu nakon toga, i vidjet ćemo što će budućnost donijeti. Ali, kao što je i sam Suba rekao, završiti karijeru tamo gdje je sve i počelo, pogotovo u momčadi koja se bori za trofeje, tko to ne bi poželio, to je za nas nešto doista posebno. Kako je to lijepo opjevao Mladen Grdović: "Tuđi čovik nikad neće znati..."