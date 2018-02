Subašić se ozlijedio braneći svoj gol: Zabio se u stativu...

Danijel Subašić se ozlijedio prilikom pokušaja obrane Marianovog gola u 12. minuti. Nezgodni uarac iz daljine, na prvu bezopasan, je natjerao Subašića da se baci prema svojoj desnoj stativi, odnosno maloj mreži na toj strani.

Čini se da je Subašiću prilikom doskoka stradala desna noga jer nije mogao sam napustiti teren niti se osloniti na nju.

Utakmica je završila rezultatom 3-2 za Monaco. Junak susreta bio je Rony Lopes koji je u 88. minuti zabio za pobjedu. Spomenimo i da je Monaco u 44. minuti ostao s igračem manje nakon što je Keita dobio drugi žuti karton.

How has he got it in from there?! 🤷



Ex-Real Madrid man Mariano is on fire for Lyon... and his latest goal managed to injure Monaco's goalkeeper! pic.twitter.com/dbUO6PEzBI