Subotić: 'Pritisak finala? Za nas igra pod pritiskom nije novost'

Pobjedom nad Cedevitom junior košarkaši Splita plasirali su se u finale doigravanja sa Zadrom, koji je u dvokoraku prošao Cibonu. Dalmatinski finale za prvaka Hrvatske igra se do tri pobjede a prva dva susreta na rasporedu su na Gripama i igraju se u utorak i četvrtak od 20:00 sati.

- Ponosni smo na ovo što smo napravili, veliki je ovo uspjeh za klub, znamo koliko se borimo da dođemo na taj zadnji korak i ne planiramo na njemu stati, planiramo dati sve od sebe u svakoj sljedećoj utakmici, da budemo što bolji i jedno to je jedini ispravan put – kazao je trener žutih Srđan Subotić i dodao:

Foto: KK Split

- Cedevita je kroz sezonu pokazala da nam može napraviti dosta problema, ali na koncu su dvije najbolje hrvatske momčadi zasluženo u finalu. Igrali smo najbolju košarku i vjerujem da će finale biti odlično, uz dosta publike u obje dvorane, ono najbolje što sport može ponuditi, finale i na terenu i na tribinama...

Foto: KK Split

Prednost domaćeg terena je na strani Splita, no u zadnjih nekoliko sezona i jedni i drugi su više puta slavili u gostima.



- Dobivali su oni nas na Gripama i mi njih na Višnjiku. Bit će na Gripama dosta njihovih navijača, kao i naših u Zadru, i oni će imati svoje uloge jer svaki je detalj važan..- Očekuje se od nas da obje doma dobijemo, i mi to sami od sebe očekujemo, imamo dosta samopouzdanja... Ima određenih stvari u kojima smo mi bolji, i oni isto tako imaju i prednosti i mana, neke stvari ćemo morati ostaviti za sebe... U svakom slučaju trebat će nam visoka količina energije i koncentracije da bi došli u priliku slaviti, a trebat će i neki pojedinac koji će izaći iz uobičajenih gabarita – smatra Subotić, čija je momčad kraj sezone dočekala u top formi.

Foto: KK Split

Mi smo se gradili polako, imali smo težak raspored, težak početak sezone uz puno ozljeda, promjena kadra, nama je svaka utakmica bila "na nož", od Gorice do Partizana nismo imali laganu utakmicu koja nije bila sudbonosna. Živjeli smo s tim pritiskom, znamo kako se s njim nositi i to za nas ne predstavlja ništa novo.

Uoči press konferencije direktor žutih Dean Žaja potpisao je sponzorski ugovor s kladionicom Germania i kazao kako je koeficijent za naslov prvaka na strani njegovog kluba, koji je favorit.

- Nije dobro ići protiv direktora, ali po meni u finalu nema favorita. Mi smo ih dobili više puta nego oni nas, ali u šest utakmica razlika u koševima je svega desetak koševa. Nekoliko ih je odlučeno u zadnjim sekundama.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Subotić se osvrnuo i na taktiku Zadra, koji u ovoj sezoni igra bez klasičnog organizatora igre.

- Oni su po tome specifični u odnosu na druge momčadi, ne možeš im raditi pritisak na playa jer se lako prilagode i svi prenose loptu. Njihova najveća kvaliteta je to što ih pritiskom ne možeš obezglaviti....

Uz Subotića je na pressici bio i Dominik Mavra, koji je kao kapetan Zadra dizao trofej namijenjen prvaku, a sada je jedna od najboljih igrača Splita, od koga svi očekuju da presudi finalnu seriju.

- Malo je čudno, ali predugo igram košarku da se ne bih zanositi s tim. Kad izađeš na teren to više ne postoji, sve se briše, igraš bez emocija.. To je tako, život piše čudne priče... Navikneš se... - kaže Mavra i dodaje kako na koncu svake serije pobjednik postane onaj tko to više zasluži:



Foto: KK Split



U seriji na tri pobjede nema prevare, kad se sve zbroji uvijek na koncu rezultat bude realan i to je nevažnije. A presudit će pojedinac koji će zabiti koš kad na kraju odlučujuće utakmice taktika postane nebitna. To je tako u finalima, baš kao i s domaćim parketom. U Višnjiku kad se popuni bude vatrena atmosfera kao i ova kod nas koju je lakše napuniti. I tamo i ovdje je popriličan pritisak na goste....

Uoči potpisivanja ugovora direktor Splita Žaja iskoristio je priliku i čestitao splitskim klubovima Jadranu i Hajduku na osvajanju trofeja te je izrazio nadu da će se i njegov klub priključiti ovogodišnjoj niski trofeja...