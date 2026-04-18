Sučić i Ćaleta Car osvojili Kup!

Real Sociedad osvojio je Kup kralja! Pobijedili su Baski Atletico Madrid u finalu nakon raspucavanja, a rezultat nakon 120 minuta bio je 2-2.

Već u prvoj minuti Sociedad je poveo golom Barrenetxee, ali u 18. je zabio Lookman za 1-1. Ipak, baskijski klub opet vodi u nadoknadi prvog poluvremena, iz penala je zabio Oyarzabal.

Sve do 83. minute stajao je taj rezultat na semaforu, ali onda Alvarez pogađa za 2-2 i utakmica odlazi u produžetke. U prvom dijelu produžetaka znatno bolji je bio Sociedad, a u drugom Atletico, ali otišla je utakmica u raspucavanje.

Prve dvije serije nisu iskoristili igrači Atletica i to ih je na kraju koštalo pobjede. Za Sociedad je treći penal zabio Luka Sučić, koji je odigrao svih 120 minuta, kao i Duje Ćaleta-Car.

"La Realu" je ovo četvrti osvojeni Kup u povijesni te prvi nakon 2020. godine.