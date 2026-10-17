Sučić i Inter nemilosrdni: Lako sredili Bolognu za nastavak niza

Nogometaši milanskog Intera, aktualni prvaci talijanske Serie A, slavili su s 3-1 kod Bologne u dvoboju sedmog kola. Inter je ponovno samostalno na vrhu ljestvice. Ima 19 bodova, tri više od Lazija koji ima utakmicu manje. Roma je treća i s utakmicom manje ima 14 bodova. Bologna je ostala na 14. mjestu s pet bodova.

U uvodu utakmice bolja je bila Bologna koja je povela u 10. minuti. Nakon izgubljene lopte gostiju Pobega je pogodio bliži kut za slavlje domaćih navijača. Do odmora je Inter izjednačio i to vrlo lijepim golom glavom Thurama.

U nastavku je Inter dominirao i sve je pretočio u dva pogotka i pobjedu. Strijelci su bili Carlos Augusto u 69. i Bonny u 84. minuti. Hrvatski reprezentativac Petar Sučić odigrao je cijelu utakmicu za Inter, dok je za domaćina Nikola Moro zaigrao od 76. minute.