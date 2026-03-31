Sučić o okršaju s Modrićem u derbiju: Vi to vidite kao iskru...

Hrvatski nogometni reprezentativac Petar Sučić vjeruje da će Hrvatska dobro odigrati protiv Brazila u pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo.

Pokretanje videa... 03:41 Toni Fruk najavio reprezentativnu akciju | Video: Josip Tolić/24sata

"Ispred nas je veliki i težak ispit. Ne treba puno trošiti riječi kakva su reprezentacija. Dobro smo ih analizirali, a sada moramo dati sve od sebe", izjavio je 22-godišnji vezni igrač.

Sučić, koji je ove sezone odigrao 41 utakmicu za milanski Inter, zadovoljan je svojom formom.

"Igramo dobro u kontinuitetu, kao momčad i pojedinci. Spreman sam dočekao ove dvije utakmice. Vjerujem da radimo jako dobro i da ćemo dobro odgovoriti na terenu", rekao je.

Hrvatska je prošli tjedan pobijedila s 2-1 Kolumbiju u američkom gradu Orlandu, a na istom će terenu dočekati Brazil u noći s utorka na srijedu, u dva sata po hrvatskom vremenu.

Foto: JC Ruiz/Sipa USA

Sučić je odbio reći što hrvatski igrači utvrdili o novom suparniku.

"To su stvari koje ćemo ostaviti u svlačionici. Probat ćemo igrati što bolje pa ćemo vidjeti hoćemo li uspjeli", poručio je.

Igrač s 14 nastupa za Hrvatsku ne vidi snagu samo u veznom redu svoje reprezentacije, nego kaže da je "dobro pokrivena na svim pozicijama".

"Imamo jako dobru momčad, što smo pokazali kroz godine iza nas. Moramo se boriti zajedno i tako ćemo napraviti rezultat", naglasio je.

Početkom mjeseca se borio protiv svog kolege, 40-godišnjeg Luke Modrića, na sredini terena u talijanskom derbiju između Intera i Milana.

Foto: Daniele Mascolo

Upitan je li između njih sve u redu, s obzirom da je bilo je iskri u gradskom derbiju, u kojem je Milan slavio s 1-0, ali je Inter i dalje vodeći na tablici, Sučić se nije dvoumio.

"Vi to vidite kao iskru, mi samo kao borbu na terenu. Naravno da je sve u redu. Nije bilo ništa više od toga", rekao je.

Poručio je da je najveća snaga hrvatske reprezentacije što "svi jedva čekaju igrati za nju".