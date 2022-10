Sučić: Petković i Oršić su ipak najjači aduti Dinama, a u mojoj obitelji nitko nije dinamovac...

Atmosfera? Drago mi je što je rasprodan stadion, naši navijači nas guraju naprijed, oni su naš 12. igrač cijele sezone, vjerujem da će tako biti i sutra, kaže Luka Sučić.

Na press-konferenciji austrijskog prvaka pojavili su se Luka Sučić i mladi 34-godišnji trener Matthias Jaissle. Naravno, dolazak mlade nade hrvatskog nogometa izazvalo je veliko zanimanje brojnih hrvatskih medija, dok je austrijske kolege ipak više zanimalo obraćanje domaćeg trenera...

- Znamo da je Dinamo jako dobra momčad, ali trener nam je sa svojim stručnim stožerom već dao neke naputke, tako da smo prilično dobro pripremljeni za ovu utakmicu. Naše prednosti? Sigurno taj naš presing koji stalno igramo, ali rekao bih i naš ofenzivni dio momčadi.

- Sigurno da je ovo sutra za mene posebna utakmica, ipak igram protiv hrvatske momčadi, ali u nju ulazim poptuno miran, kao u svaku drugu utakmicu. Obitelj je uvijek uz mene bez obzira gdje i protiv koga igrao, uvijek su na mojoj strani, a tako će biti i sutra.

- Ma bit će to izjednačena utakmica, odlučivat će sitnice. Mi moramo biti spremni, jasno da želimo pobjedu. Radujem se sutrašnjoj utakmici, ali kod mene u obitelji nema Dinamovaca. Da, prošlih sam dana bio u kontaktu s nekim dinamovcima s kojima sam u reprezentaciji, pričali smo o ovom dvoboju. I veseli me što ću igrati protiv svojih prijatelja.

Koji su po vama najjači aduti Dinama?

- Ma već sam rekao, po meni su Oršić i Petković dva najbolja igrača Dinama, iako je cijela njihova momčad jako dobra. Dinamo ima puno kvalitetnih pojedinaca, ali su "modri" dobri i na drugim dijelovima terena. Naš plan je od početka krenuti jakim presingom, igrati svoju igru i nadati se novoj pobjedi - poručio je Luka Sučić, pa zaključio:

- Moj cilj je nastup na Svjetskom prvenstvu u Kataru, ali prvo se moram dokazati u klubu. Siguran sam da izbornik Zlatko Dalić prati sve igrače, a onda će vidjeti tko je u najboljoj formi.

Trener Matthias Jaissle je također bio prilično zanimljiv...

- Mislim da je Dinamo snažna momčad, pobijedili su Chelsea, dominiraju u svojoj ligi. Dugi su niz godina prvaci, pa vjerujem kako će to biti izjednačena utakmica, ali mi želimo bodove u tom ogledu. Vjerojatno će sitnice odlučivati o pobjedniku. Kakve sitnice? Moramo paziti na prekide, to se uvijek kažnjava u Ligi prvaka. Moramo obratiti pažnju na obranu, Dinamo je odličan u tranziciji, bit ćemo spremni na to - poručio je Matthias Jaissle, pa nastavio:

- Hoće li naše dvije utakmice s Dinamom biti ključne? Nisam baš miljenik toga da se već nakon dva kola priča o tablici i tkoe tko će proći dalje, ali sigurno će ove dvije utakmice imati ključnu ulogu u tom smjeru. I Dinamo će biti prilično motiviran, tko tu uzme više bodova, može se nadati europskom proljeću.

Jesu li vaši skauti zapazili koje igrače Dinama?

- Istina, Dinamo ima jako zanimljivih igrača, ali oni su vjerojatno malo prestari za naše skaute, haha. Ali da kojim slučajem tražimo starije i iskusnije igrače, sigurno bi nam bili zanimljivi Petković i Oršić, to su igrači koji rade razliku na terenu. No presretan sam i sa svojom momčadi.

Mnogi već madog napadača Benjamina Šeška uspoređuju s Erlingom Haalandom. Vaš komentar?

- Haha, onda ne bih imao ništa protiv da i Šeško sutra zabije tri gola - završio je Jaissle.

