Sučićev suigrač mogao bi iza rešetaka. Evo koja kazna prijeti

Rezervni golman Intera, Španjolac Josep Martinez (27), u utorak ujutro sudjelovao je u tragičnoj prometnoj nesreći u kojoj je smrtno stradao 81-godišnji Paolo Saibene. Dok se vozio na trening, Martinez je naletio na starijeg muškarca u električnim invalidskim kolicima. Talijanske vlasti pokrenule su istragu za ubojstvo u prometu, što je u ovakvim slučajevima standardna procedura.

Nesreća se dogodila oko 9.40 na provincijskoj cesti u mjestu Fenegro, u blizini Coma. Martinez je vozio prema klupskom trening centru u Appiano Gentileu kada je došlo do sudara. Paolo Saibene, 81-godišnji mještanin, kretao se u električnim invalidskim kolicima uz rub ceste. Unatoč brzoj reakciji hitnih službi, koje su na mjesto događaja stigle s vozilom hitne pomoći i helikopterom, muškarcu nije bilo spasa te je preminuo na licu mjesta.

Prva rekonstrukcija i reakcija nogometaša

Prema prvim rezultatima istrage koje prenose talijanski mediji poput agencije ANSA, čini se da je nesretni čovjek iznenada promijenio smjer i skrenuo na prometnicu, točno ispred Martinezova vozila. Postoji sumnja da je doživio zdravstveni problem zbog kojeg je izgubio kontrolu nad kolicima.

Španjolski vratar, suigrač hrvatskog reprezentativca Petra Sučića, odmah se zaustavio kako bi pružio pomoć i pozvao hitne službe. Očevici su ga opisali kao "vidno potresenog" i u stanju šoka. U potpunosti je surađivao s karabinjerima te su ga odveli u bolnicu na obvezno testiranje na alkohol i droge, što je standardni postupak u ovakvim situacijama.

Što kaže talijanski zakon?

Pokretanje istrage za "omicidio stradale" (ubojstvo u prometu) je, kako navode pravni stručnjaci, obvezan pravni korak u Italiji kada dođe do smrtnog ishoda u prometu. Ako se utvrdi kršenje prometnih propisa, predviđena je kazna zatvora od dvije do sedam godina uz oduzimanje vozačke dozvole. Ako je, pak, prekršaj bio manji i nije povezan s prometom, kazna bi se kretala od šest mjeseci do pet godina (uz novčanu kaznu).

Međutim ono što se dogodilo u ulici Via Bergamo u Fenegrou, u pokrajini Como, upućuje na nesretan slučaj. Ako se potvrdi nepredvidivo skretanje žrtve, slučaj bi mogao biti odbačen bez kaznenih posljedica, ograničavajući odgovornost samo na građansku odštetu koju pokriva osiguranje. U zakonu stoji: ako je ponašanje pješaka iznimno i nepredvidivo, vozač nije odgovoran.

Klub je u znak poštovanja otkazao konferenciju za medije trenera Cristiana Chivua i izrazio sućut obitelji preminulog. Dok pravni proces teče, cjelokupna zajednica i sportski svijet su u šoku, a fokus je na pružanju podrške obitelji žrtve i samom igraču koji prolazi kroz iznimno traumatično iskustvo.