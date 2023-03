Sud će danas odlučiti o sudbini Vuškovića u doping aferi. Ovo su stvari koje smo dosad saznali

U petak od 13 sati počinje treći krug ročišta za hrvatskog nogometaša Maria Vuškovića (21), igrača HSV-a koji je prošle godine pao na doping testu i suspendiran je od 15. studenog, dok je posljednju utakmicu odigrao 9. studenog.

Foto: Frank Rumpenhorst/DPA

Bivšem nogometašu Hajduka prijeti četiri godine suspenzije, a o njegovoj sudbini odlučit će Sportski sud DFB-a koji je u dilemi zbog nedostatka dodatnih stručnih informacija.

Nakon što su testovi pokazali da je pozitivan, mladi stoper bio je na poligrafskom ispitivanju u Engleskoj, a kako je izvijestio njemački Bild, Vušković je prošao detektor laži, koji sugerira da je vjerojatnost za namjerno korištenje dopinga u njegovom slučaju manja od jedan posto.

Foto: Frank Rumpenhorst/DPA

Ipak, poligraf nema presudnu težinu na njemačkom sudu, a na suđenju su bili i stručnjaci koje je angažirao HSV, a uvjereni su u nevinost 21-godišnjeg stopera.

- Iz moje perspektive vjerojatnost da je uzorak lažno pozitivan je između 80 i 90 posto - izjavio je stručnjak Lorenz Hofbauer iz Dresdena pred sudom.

Njegove tvrdnje odbacio je dr. Sven Voss, čelnik Nade (Nacionalna antidopinška agencija):

- Prema svim kriterijima vjerujem da bi uzorak opet bio 100 posto pozitivan. Jako smo oprezni prije nego što objavimo da je uzorak pozitivan. Naš ugled i posao ovise o tome.

Foto: Fabian Bimmer/REUTERS

HSV bijesan zbog odluke suda

"Odluka suda izazvala je ljutnju, razočaranje i negodovanje u HSV-u", prenosi Bild apelirajući da HSV ne vjeruje u Naudovu neutralnost s obzirom na to da je on član radne skupine pri Wadi (Svjetska antidopinška agencija).

Uzorci A i B bili su pozitivni, što je rezultat iz laboratorija u gradu Kreischa, u pokrajini Saskoj, južno od Dresdena, a četiri međunarodna stručnjaka iz Europe i Kanade, u ime Hamburgera, ocijenila su ih drugačije nego laboratorij Nacionalne dopinške agencije odnosno vide ih kao negativne.

Hrvatski stoper je na ispitivanju pred sudom rekao da je nevin i da to želi dokazati. Rekao je da misli kako je čašica u koju je dao urin nije bila propisno zatvorena te da nije bio dobro informiran o svojim pravima jer ne zna toliko dobro njemački jezik.

Bild je objavio detalje cijelog slučaja, a jedan su posebno istaknuli. Samo nekoliko dana nakon što je doznao za pozitivan test, HSV je Vuškovića poslao u Sveučilišnu bolnicu u Eppendorfu, gdje je podvrgnut 'screeningu' kože. On je dokazao kako na koži nema nikakvih tragova uboda hipodermnim iglama. Zašto je to važno? EPO je supstanca koja poboljšava sposobnosti sportaša i strogo je zabranjena, no on se unosi intravenozno, odnosno iglom.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Niz propusta tijekom testiranja

Također, kada je 16. rujna podvrgnut testiranju, Vuškovića nisu informirali o samom procesu te mu nisu ni ponudili da odabere opremu kojom će ga testirati, piše Bild. Veliki propust napravio je i laborant koji nije istog dana poslao uzorke u laboratorij, već ih je ponio sa sobom, čuvao ih u hladnjaku pa dan kasnije poslao dostavom u 508 kilometara udaljeni laboratorij. Niz propusta koji bacaju sumnju na transparentnost cijelog testiranja.

Što je eritropoetin?

- Znam jako puno o tome, uzimali su ga biciklisti, čak su i umirali od njega - rekao nam je pionir antidopinške borbe na ovim prostorima, profesor medicine Božidar Fučkar.

- To je hormon koji luči nadbubrežna žlijezda, stvara mlade eritrocite, crvena krvna zrnca sposobna prenositi puno kisika. To su koristili biciklisti na utrkama kao što je Tour de France. Uostalom, na to je bio pozitivan Lance Armstrong, najveći biciklist svih vremena. Autotransfuzija vlastite krvi obogaćene na visinama - dodao je.

Foto: Frank Rumpenhorst/DPA

Lanceu Armstrongu oduzete su sve pobjede na Tour de Franceu. E, sad, ono što nas je zanimalo je može li se EPO, što je kratica za eritropoetin, uzeti slučajno, primjerice kroz neki lijek za alergiju.

- Ne, nema ga u lijekovima za alergiju. Koriste ga anemični ljudi, koji nemaju dovoljan prijenos kisika. Ne može se uzeti slučajno, uzima se svjesno. Na velikim biciklističkim utrkama uzimali su ga natjecatelji, padali su od eritropoetina. Na visinama im treba puno kisika, kvalitetna mlada krvna zrnca... - detaljno je objašnjavao Fučkar.

Mogu li se HSV-u oduzeti bodovi?

Vjerojatnost je vrlo mala. DFB je 2016. godine pravila ocjenjivanja igre u slučaju kršenja antidopinških propisa prilagodio odredbama svjetske asocijacije Fife i Uefe.

Sukladno tome, kazne bi se trebale izreći klubu samo "ako se može dokazati da je klub kriv ili je više od dva igrača u momčadi prekršilo antidopinške propise". Nakon pozitivnog testa 16. rujna 2022. HSV je s Vuškovićem odigrao osam prvenstvenih utakmica i postigao 13 golova.

Hrvat se oglasio početkom ožujka

Vušković prolazi teške dane te se od početka bori kako bi dokazao nevinost te čeka konačnu presudu.

- Ovom prilikom bih htio zahvaliti svojim suigračima, klubu, nevjerojatnim navijačima i svima koji su mi pružili podršku i bili uz mene u ovim teškim trenucima. Za svoju ću se nevinost boriti do samog kraja. Nadam se da se uskoro vidimo na terenu - poručio je Vušković početkom ožujka.

