Sudac ih oštetio za bodove, pa po njemu nazvali smetlište!

Ufa je ruski nogometni klub koji vam je vjerojatno ostao u sjećanju s početka sezone, kada su u kvalifikacijama za Europsku ligu izbacili Domžale, a onda u playoffu ispali od Glasgow Rangersa. E, pa ove godine teško da će izboriti Europu jer trenutačno vode bitku za ostanak u Prvoj ligi.

Nalaze se na 14. mjestu, koje vodi u dodatne kvalifikacije za ostanak, a samo su tri boda iznad zone iz koje se automatski, bez ikakvih kvalifikacija, ide u drugu ligu. E, pa cijeli ovaj uvod važan je kako biste shvatili važnost utakmice protiv Arsenala iz Tule, momčadi koja bezbrižno plovi sredinom ljestvice i nema nikakvih briga ni problema oko ostanka.

In Ufa, there was outrage at the refereeing performance of international referee Vladimir Moskalev in their recent loss against Arsenal Tula.



The city have responded by renaming a rubbish dump in the city after Moskalev. 🗑 pic.twitter.com/cNkwKJd7e9