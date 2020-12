Sudac isključio fotoreportera u 2. HNL: 'Jesi sretan, seljačino?'

Zaista svega smo se nagledali tijekom godina, no da glavni sudac isključi fotoreportera zbog uvrede gostujućem treneru... E, to je neka nova razina domaćeg nogometa

<p>Na nogometnim travnjacima diljem svijeta događalo se zaista svašta. Od slobodnog pada legendarne Vespe sa sjeverne tribine Giuseppe Meazze do leteće svinjske glave pod nogama Luisa Figa u El Clasicu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Derbi Vukodlaka i Vilenjaka</strong></p><p>No, naši domaći travnjaci ipak daju neku posebnu čar koje nema 'negdje vani'. Lepeza uvreda sucu i igračima gledatelja/trenera/izbornika uz nezaobilazne plate i janjetinu tijekom i nakon utakmica, sve to uz potoke piva i domaćih alkohola narodne recepture, svakodnevica su većine niželigaških klubova.</p><p>Zaista svega smo se nagledali tijekom godina, no da glavni <strong>sudac isključi fotoreportera</strong> zbog uvrede gostujućem treneru... E, to je neka nova razina domaćeg nogometa.</p><p>U okviru utakmice<strong> 2. HNL</strong> između domaćina <strong>Junaka </strong>i gosta <strong>Rudeša </strong>(0-2), glavni sudac je u 44. minuti isključio fotoreportera i to nakon što je Rudeš poveo s 2-0.</p><p>- A jesi sada sretan, seljačino nepristojna? - rekao je fotoreporter treneru Rudeša <strong>Mariju Careviću</strong> po izvještaju službenog zapisnika kontrolora utakmice u Sinju.</p><p>Kako na tribinama nije bilo gledatelja zbog epidemioloških mjera, sudac je jasno i glasno čuo što je fotoreporter rekao pa ga je udaljio s terena - crvenim kartonom.</p><p>Još nije poznato s kakvom će se kaznom suočiti i koliko utakmica neće smjeti fotografirati. Ali fotoreporter iz Sinja ući će u povijest kao prvi isključeni... Pa, vjerojatno na svijetu. Samo kod nas.</p>