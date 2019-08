Skandal u Sinju: Pretukli suca Ivana Bebeka ispred diskoteke

Ivana Bebeka (42) pretukli su u Sinju! Riječki sudac koji je u nedjelju sudio dvoboj Hajduka i Lokomotive na Poljudu napadnut je noćas ispred diskoteke Piccadilly u Sinju, doznali smo iz sudačkih krugova.

Sve je krenulo najprije verbalnim napadom koji je potom prerastao u fizički.

- Čuo sam se s Ivanom, dobro se drži, ali naravno da nikome u ovakve situacije nisu jednostavne za proživjeti - rekao nam je Bruno Marić koji nije dodatno želio ulaziti u detalje napada.

Navodno je Bebek dobio dobre udarce, sukob je bio ozbiljan, ali izbjegao je puno teže ozljede.

Marića napali u Stobreču

Prije nešto manje od tri godine teže je ozljede zaradio Marić dok je s društvom bio na ručku u Stobreču. Tada ga je šipkom napala grupa mladića. a daruvarski se sudac duže oporavljao.

- Ručali smo ribu, bili smo gotovo sami u tom restoranu u Stobreču. U jednom sam ih trenutku spazio kako dolaze. Odmah mi je bilo jasno da će biti nevolja i ustao, ali da će baš navaliti na nas šipkama, bokserima i onim metalnim dijelom vatrogasnog šmrka... Tome se stvarno nisam nadao - govorio je Marić o tom napadu.

- U bolnici su mi rezali vjenčani prsten jer je od udarca šipkom natekao kao lubenica. Ma, znate što, dobio sam po glavi i naravno da to boli, ali najviše me boli što djeca doma plaču. Od ovih manjih se skrivam po kući da me ne vide ovakvog, ali stariji su odmah saznali što se dogodilo. Muka mi je kad vidim njihove suze.