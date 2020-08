A kako je samo bio sretan na kraju utakmice. Prvo zbog sjajnog su\u0111enja, a onda i zbog medalje. Predsjednik Uefe Aleksander \u010ceferin mu je stavio medalju na vrat, a Lorenzo ju je odmah poljubio. No javnost je odu\u0161evio zbog jedne geste prije dodjele. Izvadio je iz d\u017eepa fotografiju svog oca i pokazao kamerama. Naime, njegov otac je preminuo prije nekoliko mjeseci od posljedica korona virusa koji je harao Italijom, a Manganelli je htio da i njegov pokojni otac bude dio finala.\u00a0

Sudac koji je sve oduševio: Dotaknuo pehar, poljubio medalju, a sve posvetio ocu

<p>Brojni igrači <strong>Bayern Münchena</strong> jučer su proslavili prvu titulu u Ligi prvaka, ali nitko nije uživao u utakmici kao ovaj čovjek. Njegovo ime je <strong>Lorenzo Manganelli</strong>, a on je na jučerašnjem susretu bio prvi pomoćnik glavnom sucu Danieleu Orsatu.</p><p>Simpatični Talijan je toliko bio počašćen što je dio takvog događaja pa je uživao u baš svakoj sekundi finala. Prilikom izlaska na travnjak je dotaknuo pehar, a dok je svirala himna Lige prvaka, on je stavio ruku na srce i zapjevao kao da je riječ o talijanskoj himni.</p><p>A kako je samo bio sretan na kraju utakmice. Prvo zbog sjajnog suđenja, a onda i zbog medalje. Predsjednik Uefe Aleksander Čeferin mu je stavio medalju na vrat, a Lorenzo ju je odmah poljubio. No javnost je oduševio zbog jedne geste prije dodjele. Izvadio je iz džepa fotografiju svog oca i pokazao kamerama. Naime, njegov otac je preminuo prije nekoliko mjeseci od posljedica korona virusa koji je harao Italijom, a Manganelli je htio da i njegov pokojni otac bude dio finala. </p><p>I sigurno je s ponosom s neba gledao svoga sina koji je sudjelovao u veličanstvenom finalu Lige prvaka. </p><p>Manganelli je prije točno godinu dana bio i u Hrvatskoj. Bio je pomoćni sudac na utakmici Dinama i Rosenborga u play-offu lige prvaka...</p>