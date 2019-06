Sudac, što ti bi? Skoro ga izbio iz ringa, a ovaj je nastavio meč

Jorge Cota je 31-godišnji meksički boksač koji sam sebe naziva - Demon.

Ukazala mu se nenadana šansa da stane u ring sa bivšim, a lako moguće i budućim WBC šampionom lakše srednje kategorije pa unaprijedi svoju karijeru, ali... Demon je naletio na dva 'demona': i protivnika i suca.

If one wasn’t enough, @TwinCharlo hit him with a second knockdown…JERMELL CHARLO IS BACK! pic.twitter.com/25nJDa13dK