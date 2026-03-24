Francuski stručnjak Beetrand Layec objavio je analizu suđenja iz 27. kola HNL-a. Sve sporne situacije riješio je glavni sudac sam ili uz pomoć VAR-a, osim jedne koja se odvila na utakmici Istre i Varaždina u Puli
Sudačka komisija izdvojila šest spornih situacija prošlog kola. Dogodio se tek jedan propust
Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 27. kola Hrvatske nogometne lige. Francuski stručnjak ovog je tjedna izdvojio šest diskutabilnih situacija. Layecovo priopćenje prenosimo u cijelosti:
Situacija br. 1: ISTRA 1961 - VARAŽDIN (22. minuta); potencijalni prekršaj u “napadačkoj fazi”
Razmatrajući naše tehničke smjernice, “minimalni kontakt“ s domaćim braničem koji je ostvario napadač gostiju kada je pokušao šutirati loptu nije prekršaj iz Pravila nogometne igre.
Sudac, dobrog nadzora situacije, razmatrajući incident i uvidjevši da je branič igrao loptom, sukladno VAR protokolu, odgodio je zvižduk, a nakon toga dosudio slobodni udarac za obranu koji eliminira postignuti pogodak gostiju.
VAR sudac pravilno je, slijedeći naše smjernice, pozvao suca na ponovni pregled situacije, a sudac je nakon pregleda snimke odlučio zadržati svoju inicijalnu odluku.
Smatramo da je sudac pogriješio u svojoj interpretaciji incidenta zbog naših tehničkih jasnih razmatranja i tendencije da zadržimo visoku liniju kažnjivosti u sličnim situacijama. Ne očekujemo za lagane tj. minorne kontakte dosuđivanje kaznenog udarca, a isto tako ne očekujemo ni poništavanje pogodaka zbog kontakata istog intenziteta.
Situacija br. 2: VUKOVAR 1991 - HAJDUK (4. minuta); kazneni udarac
Vratar domaće momčadi u pokušaju da ponovno intervenira zakasnio je u reakciji prema lopti i počinio prekršaj nad gostujućim igračem br. 10.
Uzimajući u razmatranje da vratar nije igrao loptom, a suparnički igrač br. 10 igrao loptu glavom, vrlo dobro pozicioniran sudac dosudio je kazneni udarac zbog zakašnjelog starta.
Podržavamo odluku suca donesenu na terenu za igru.
Situacija br. 3: VUKOVAR 1991 - HAJDUK (11. minuta); incident u kaznenom prostoru
Incident u gostujućem kaznenom prostoru kada je obrambeni igrač br. 36 neosporno ostvario kontakt rukom s loptom nije prekršaj “kažnjive igre rukom“.
Sukladno Pravilima nogometne igre i našim tehničkim razmatranjima, ruka u trenutku kontakta poslužila je kao podrška tijelu (oslonac). Kontakt s loptom je ostvaren nesvjesno, nije vidljiva nikakva namjera ili dodatna kretnja kako bi se ovaj izazov razmatrao kao prekršaj.
Dopušteni nastavak igre smatramo ispravnom prosudbom suca.
Situacija br. 4: LOKOMOTIVA - DINAMO (43. minuta); izgledna prilika za postizanje pogotka
Neispravna interpretacija incidenta izgledna/obećavajuća situacija suca utakmice i opomena izdana domaćem igraču br. 5 zbog očitog povlačenja suparnika.
Ispravna intervencija VAR suca omogućava sucu dodatni pregled snimke zbog potencijalnog prekršaja u izglednoj prilici za postizanje pogotka.
Razmatrajući izazov tijekom pregleda snimke:
- napadač br. 9 potpuno kontrolira loptu
- otvoren put prema vratima suparnika
- pozicija ostalih braniča i njihova mogućnost sprečavanja izgledne prilike
Sudac je ispravno primijenio smjernice i isključio igrača iz igre.
Ovaj incident tumačimo kao sličan onom tijekom nedavne utakmice Kupa u Rijeci te potpuno podržavamo intervenciju VAR suca i konačnu odluku suca.
Situacija br. 5: LOKOMOTIVA - DINAMO (73. minuta); kazneni udarac
Incident u kaznenom prostoru domaće momčadi kada branič br. 17 kretnjom ruke prema lopti ostvaruje kontakt s loptom te jasno mijenja njezin smjer jasan je prekršaj (kažnjiva igra rukom).
Sudac nedovoljno kvalitetno i očekivano pozicioniran nije prepoznao prekršaj igre rukom te je opravdano pozvan na dodatni pregled snimke.
Vrlo brzu i efikasnu intervenciju VAR suca smatramo ispravnom kao i konačnu odluku suca za dosuđeni kazneni udarac.
Situacija br. 6: GORICA - RIJEKA (64. minuta); kazneni udarac
Vrlo izazovna situacija u gostujućem kaznenom prostoru kada lopta braniča br. 55 pogađa u ruku. Sudac, koji je prepoznao u terenu kontakt lopte i ruke, razmatrao je položaj ruke prirodnim jer se igrač u trenutku kada je pogođen u ruku podizao s travnjaka.
VAR sudac preporučio je sucu pregled snimke zbog potencijalnog kaznenog udarca.
Sudac je nakon nekoliko pregleda i limitiranih dostupnih kutova kamera odlučio promijeniti prvotnu odluku i dosuditi kazneni udarac.
Na temelju dostupnih snimaka i analize može se vidjeti jasan razmak između tijela braniča i ruke u trenutku kontakta s loptom. Smatramo da je igrač položajem ruke svoje tijelo učinio većim te stoga podržavamo odluku suca donesenu nakon pregleda snimke.
