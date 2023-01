Sudačka komisija: Oba su gola Hajduka opravdano poništena

Član Sudačke komisije HNS-a Draženko Kovačić gostujući u emisiji "Studio HNL" na MAXSportu analizirao je događanja u 19. kolu HNL-a.

- Mogu reći, kao i prošlo kolo, da sa zadovoljstvom dolazim u emisiju, nemam grča u želucu, nema stresa. Dobro suđenje u nekim utakmicama i dobro suđenje ovo kolo.

Varaždin - Slaven, Jakov Titlić

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

88. minuta, penal za Varaždin, duel Hoxhe i Banovca

- Sve jasno, jedan nespretan start igrača Slaven Belupa. Odlično pozicioniranje suca koji je vidio prekršaj i ispravno dosudio kazneni udarac.

Šibenik - Rijeka, Zdenko Lovrić

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

5. minuta, penal za Šibenik, Dilaver igrao rukom

- Vidimo da je sudac dobro pozicioniran u pravom vremenu je vidio da je vidio da se radi o prekršaju igranja rukom koja je odvojena od tijela. Spriječila je i blokirala prolaz lopte prema vratima. To uvijek karakteriziramo kao sprečavanje obećavajuće situacije. Ispravna odluka. Kazneni udarac i opomena igraču.

10. minuta, start Kneževića na Ampemu, crveni karton

- Ako analiziramo po kriterijima, vidimo ispruženu nogu, otvoreni džon, čepove prema koljenu igrača Rijeke. Svi kriteriji su zadovoljeni da ovo okarakteriziramo kao grubi prekršaj. Nakon ispravne intervencije VAR sobe, ispravna odluka suca. Crveni karton. Bio je malo loše pozicioniran, okomito na situaciju. Trebao je biti bočnije, ali nakon intervencije donio je ispravnu odluku.

87. minuta, pogodak Obregona, regularan gol

- Tu je spominjan problem infrastrukture u Šibeniku i predsjednik na našem sastanku s klubovima i medijima je to spomenuo. Kamera je dosta nisko postavljena i sustav virtualnih linija često padne pa suci moraju ručno postavljati. Nema one dobre tlocrtne projekcije da se vidi razmak između igrača. Zbog toga je to malo duže trajalo, ali na kraju je važno da je napravljena ispravna provjera i donesena ispravna odluka. Molim vas za strpljenje jer nije do sudaca u VAR sobi nego do tehnike.

Dinamo - Lokomotiva, Ante Čuljak

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

43. i 82. minuta, dva žuta kartona Mišića

- Odlična reakcija suca koji je dozvolio prednost (prvi žuti). Drugu situaciju uopće ne treba komentirati i on je sam svjestan da će dobiti drugi žuti i napustiti teren.

Kod pogotka Pivarića lopta je prošla kroz mrežu.

- Naši suci uredno provjeravaju mreže i prije početka i u poluvremenu. Kontrola mreže. Moguće je da se u ovom zimskom periodu oštetila mreža uslijed vremenskih okolnosti i da pukne od udarca u tom trenutku. Imali smo takvu situaciju i na završetku prošle polusezone. Lopta je od udarca probila mrežu i prošla kroz nju.

Osijek - Gorica, Ivan Bebek

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Jedino je isključio člana osječkog stručnog stožera.

- Pohvalio bih ga, bio je neprimjetan. U nekim situacijama, odnosno incidentima je reagirao pravovremeno i smirio sve što je trebalo. Takvog Bebeka trebamo za nastavak ove sezone.

Istra - Hajduk, Igor Pajač

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

36. minuta, nije priznat pogodak Melnjaka

- Vidimo kao i u Šibeniku da je dosta nizak položaj te bočne kamere i sucima je vrlo teško utvrditi, zbog gužve na malom prostoru, koji je igrač obrane najbliži poprečnoj crti. U ovoj situaciji morali su pojedinačno mjeriti koji je igrač najbliži poprečnoj liniji kako bi u odnosu na njega utvrdili položaj napadača Hajduka. Mislim da je to Livaja u ovoj situaciji. Dobili smo crtu koja nam pokazuje da je jedno 10,15 centimetara u začetku akcije igrač koji je igrao loptom i vratio ju natrag u igru, bio u zaleđu.

42. minuta, novo zaleđe Borevkovića

- Odmah da utvrdimo da je u trenutku kada je igrač Hajduka glavom igrao loptu, vratar napustio svoja vrata i bio on pretposljednji igrač svoje obrane. U tom trenutku, u odnosu na njega se utvrđuje položaj napadača Hajduka. Koji je možda 40-ak centimetara u zaleđu. Ispred njega je jedan igrač Istre koji je zadnji, a pretposljednji u odnosu na kojeg se utvrđuje zaleđe napadača Hajduka je u ovom slučaju bio vratar. Ispravna odluka što se tiče zaleđa. Sve dobre odluke u ovom kolu.

