Sudačka komisija: Sudac Škobić je oštetio Rudeš protiv Rijeke

Sudačka komisija Hrvatskog nogometnog saveza na čelu s Bertrandom Layecom objavila je analizu situacija iz 10. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige. Komisija je izdvojila tri odluke, a dvije su s utakmice Rudeša i Rijeke koja je otvorila kola u petak. Šef komisije smatra kako je Rijeka trebala dobiti crveni karton.

Situacija br. 1: RUDEŠ - RIJEKA (sudac Škobić, 65. minuta): preoštar start





Na loptu na sredini terena istovremeno su startali igrač Rijeke s brojem 6 i igrač Rudeša s brojem 88. Igrač Rijeke s brojem 6 odigrao je loptu desnom nogom, nakon čega je na travnjaku došlo do fizičkog kontakta između potkoljenice njegove lijeve noge i desne noge igrača Rudeša s brojem 88. Sudac, koji je bio u dobroj poziciji, dosudio je izravni slobodni udarac za Rudeš bez disciplinske mjere.

Tehnička razmatranja (Pravila nogometne igre, smjernice): Kod incidenata koji se odnose na procjenu prekršaja i disciplinske mjere potrebno je u obzir uzeti nekoliko tehničkih elemenata:

- namjera oba igrača je igrati loptom

- igrač Rijeke jasno prvi dolazi do lopte i odigrava je dok s drugom nogom jasno radi prekršaj velikom brzinom, zbog čega nije imao kontrolu nad tijelom

- kontakt igrača Rijeke sa suparnikom je posljedica njegovog klizećeg starta

Očekivana odluka: Na temelju snimke i gore navedenih tehničkih razmatranja, start igrača Rijeke s brojem 6 smatra se preoštrim startom jer je igrač startao svojom drugom nogom nesmotreno i velikom silinom na nogu suparničkog igrača. S obzirom na to da je nakon toga došlo do opasnog kontakta s nogom suparničkog igrača, Komisija nogometnih sudaca smatra da je igrač trebao biti opomenut, odnosno isključen zbog druge opomene.

Situacija br. 2: RUDEŠ - RIJEKA (sudac Škobić, 70. minuta): sprječavanje igrača u izrazitoj prilici za postizanje pogotka





Branič Rudeša s brojem 4 uhvatio je igrača Rijeke s brojem 18 za ruku u trenutku kada se u punom trku (brzini) kretao za loptom koju mu je uputio suigrač, a zbog čega je u konačnici napadač Rijeke pao. Sudac je smatrao da je branič Rudeša spriječio izglednu priliku za postizanje pogotka (situacija jedan na jedan s vratarem) zbog čega je dosudio prekršaj i isključio braniča.

Uzimajući u obzir poziciju napadača i drugog braniča s desne strane te vratara, VAR je navedenu odluku suca smatrao jasnom i očiglednom pogreškom, zbog čega je pozvao suca na pregled snimke na terenu za igru. Nakon što je pregledao situaciju na terenu za igru, sudac je ostao pri prvotnoj odluci.

Tehnička razmatranja (Pravila nogometne igre, smjernice): Igrač koji spriječi suparnika u postizanju pogotka ili u izglednoj prilici za postizanje pogotka kažnjava se isključenjem. Prilikom donošenja odluke uzimaju se u obzir sljedeći kriteriji:

- Udaljenost prekršaja od vrata momčadi koja se brani

- Općeniti smjer igre/kretanja lopte

- Mogućnost da se zadrži ili ostvari kontrola nad loptom

- Pozicija i broj braniča odnosno pozicija i broj napadača

Očekivana odluka: Uzimajući u obzir dostupne snimke utvrđujemo da se branič služio rukama, držeći napadača za lijevu ruku kako bi ga zaustavio/onemogućio u kretanju. U trenutku prekršaja napadač se kretao u punoj brzini i bio je u situaciji ostvarivanja posjeda/kontrole nad loptom (u idućih korak-dva bio bi na udarcu ili u poziciji da driblingom zaobiđe vratara). Drugi branič, koji je bio pozicioniran s desne strane na otprilike 10 metara, odnosno vratar nisu bili u poziciji da jasno i očito sustignu i utječu na napadača. Uzimajući u obzir navedene kriterije Komisija sudaca smatra isključenje opravdanom odlukom na terenu za igru i ne očekuje VAR intervenciju.

Situacija br. 3: SLAVEN BELUPO - DINAMO (sudac Strukan, 30. minuta): kazneni udarac





Tijekom napada na desnoj strani domaćeg kaznenog prostora branič Slaven Belupa s brojem 15 srušio je svojom lijevom nogom napadača Dinama s brojem 7. Kontakt je bio dovoljno značajan da napadač izgubi ravnotežu i padne. Sudac, koji je bio u dobroj poziciji, odmah je dosudio kazneni udarac.

Tehnička razmatranja (Pravila nogometne igre, smjernice): U skladu s našim tehničkim razmatranjima jasan i snažan kontakt koji rezultira padom igrača unutar kaznenog prostora smatra se prekršajem odnosno kaznenim udarcem.

Očekivana odluka: Komisija nogometnih sudaca u potpunosti se slaže s odlukom suca, odnosno dosuđenim kaznenim udarcem.