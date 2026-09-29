Nadležna tijela istraživala su navode o kategorizaciji sudaca i njihovim delegiranjima, postupcima bodovanja i imenovanja te testovima poznavanja pravila suđenja
Sudački skandal trese Tursku: Uhićen šef sudaca i šest kolega
Predsjednik središnjeg sudačkog odbora Turskog nogometnog saveza Ferhat Gundogdu i još šest članova sudačkog tijela privedeno je zbog optužbi za uplitanje u sudačke procedure, izjavio je ministar pravosuđa Akin Gurlek, nazvavši to najnovijim potezom u "borbi za čist nogomet".
Nadležna tijela istraživala su navode o kategorizaciji sudaca i njihovim delegiranjima, postupcima bodovanja i imenovanja te testovima poznavanja pravila suđenja, objavio je Gurlek na platformi X.
- Odlučno ćemo nastaviti borbu za čist nogomet kako bismo rasvijetlili optužbe koje narušavaju povjerenje u turski nogomet - rekao je Gurlek. Obećao je osigurati da odgovorni snose posljedice kako bi se zajamčilo da se nogomet povezuje s trudom, natjecanjem i sportskim duhom prikazanim na terenu. Istražitelji su uzeli iskaze od podnositelja pritužbi i svjedoka, zatražili stručna mišljenja te pregledali telekomunikacijske zapise i financijske podatke turskog tijela za nadzor financijskog kriminala (MASAK), dodao je ministar.
Futbol, vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değerimizdir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi, futbola duyulan güvenin temelidir. Devletimiz, bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine…— Akın Gürlek (@abakingurlek) September 29, 2026
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