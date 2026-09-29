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'ČISTI SE'

Sudački skandal trese Tursku: Uhićen šef sudaca i šest kolega

Piše HINA,
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Sudački skandal trese Tursku: Uhićen šef sudaca i šest kolega
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Nadležna tijela istraživala su navode o kategorizaciji sudaca i njihovim delegiranjima, postupcima bodovanja i imenovanja te testovima poznavanja pravila suđenja

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Predsjednik središnjeg sudačkog odbora Turskog nogometnog saveza Ferhat Gundogdu i još šest članova sudačkog tijela privedeno je zbog optužbi za uplitanje u sudačke procedure, izjavio je ministar pravosuđa Akin Gurlek, nazvavši to najnovijim potezom u "borbi za čist nogomet".

Nadležna tijela istraživala su navode o kategorizaciji sudaca i njihovim delegiranjima, postupcima bodovanja i imenovanja te testovima poznavanja pravila suđenja, objavio je Gurlek na platformi X.

- Odlučno ćemo nastaviti borbu za čist nogomet kako bismo rasvijetlili optužbe koje narušavaju povjerenje u turski nogomet - rekao je Gurlek. Obećao je osigurati da odgovorni snose posljedice kako bi se zajamčilo da se nogomet povezuje s trudom, natjecanjem i sportskim duhom prikazanim na terenu. Istražitelji su uzeli iskaze od podnositelja pritužbi i svjedoka, zatražili stručna mišljenja te pregledali telekomunikacijske zapise i financijske podatke turskog tijela za nadzor financijskog kriminala (MASAK), dodao je ministar.

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