Stravična nesreća: Poginulo je pola mlade hokejske momčadi

Četrnaest osoba, većinom mladih hokejaša Humboldt Broncosa, poginulo je u prometnoj nesreći u središnjoj Kanadi, izvijestili su u subotu lokalni mediji citirajući policiju.

Još 14 osoba je ozlijeđeno, među kojima tri teško, u sudaru autobusa i kamiona do koje je došlo na lokalnoj cesti u pokrajini Saskatchewan. Autobus je prevozio juniorsku hokejsku momčad koja je putovala na turnir Saskatoon StarPhoenix.

