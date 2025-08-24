Obavijesti

Sport

Komentari 0
PAKLENO GOSTOVANJE

Sudar odluke u Grčkoj: Evo tko kroji sudbinu Đaloviću i Rijeci

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: 2 min
Sudar odluke u Grčkoj: Evo tko kroji sudbinu Đaloviću i Rijeci
Rijeka i PAOK u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nerijetko sudi najjače utakmice španjolske lige uključujući i El Clasico. Riječ je o sucu koji ima puno utakmica u nogama i koji iza sebe ima debelo iskustvo suđenja bitnih susreta

Nogometaši Rijeke uspješno su zaključili prvi susret playoffa za Europsku ligu protiv grčkog PAOK-a. Riječani su golom Luke Menala srušili solunskog velikana 1-0 i na pakleno gostovanje putovat će s prednošću. Momčad Radomira Đalovića pokazala je da se može nositi sa suparnikom takvog renomea i, dapače, nadigrala ga je u potpunosti.

Rijeka i PAOK u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u Europsku ligu
Rijeka i PAOK u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

PAOK na Rujevici nije pokazao gotovo ništa što Riječanima daje za pravo biti optimističan. No, u Solunu će se igrati sasvim druga utakmica, u sasvim drugačijim okolnostima.

Rijeka će biti veliki autsajder i pred Radomirom Đalovićem je puno posla - kako preživjeti solunsku atmosferu i zaključati gol, kako postići makar jedan pa Grcima stvoriti nervozu, bit će odluke koje će morati donijeti, planovi koje će pripremiti.

Ono što je sigurno je da Rijeka ima kapacitet za plasman u Europsku ligu, a za to će morati odigrati još bolju utakmicu nego na Rujevici. Samo to je koliki-toliki ključ za uspjeh.

Foto: Goran Kovačić/PIXSELL

I nada u sposobnosti španjolskog suca koji će suditi ovaj dvoboj. Jose Maria Sanchez Martinez bit će glavni i odgovorni za događanja na terenu stadiona Toumba. Riječ je o 41-godišnjem sucu iz Lorce, djelitelju pravde u La Ligi i članu elitne kategorije sudaca Uefe.

Tottenham Hotspur v Bodo/Glimt - UEFA Europa League - Semi Final - First Leg - Tottenham Hotspur Stadium
Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Nerijetko sudi najjače utakmice španjolske lige uključujući i El Clasico stoga je jasno da je riječ o sucu koji ima puno utakmica u nogama i koji iza sebe ima debelo iskustvo suđenja bitnih utakmica.

Pomoćnici će mu biti Raul Cabanero i Inigo Prieto dok je četvrti sudac Juan Martinez Munuera.

U VAR sobi sjedit će Carlos del Cerro Grande i Javier Iglesias Villanueva. Cijela sudačka postava je španjolska.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Strani transferi: Kovaču stigla dva igrača iz Chelseaja, United dovodi novog golmana?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Kovaču stigla dva igrača iz Chelseaja, United dovodi novog golmana?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Hrvatska dobila jedan od najmodernijih stadiona u regiji! Pogledajte čudo u Vardarcu
KAKVO ZDANJE

FOTO Hrvatska dobila jedan od najmodernijih stadiona u regiji! Pogledajte čudo u Vardarcu

Danas se održalo svečano otvorenje jednog od najmodernijih sportskih kompleksa u regiji - V Arene, stadiona i nogometne akademije Nogometnog kluba Vardarac. Projekt vrijedan 7,3 milijuna eura zajednički su sufinancirale Vlada Republike Hrvatske i Vlada Mađarske
VIDEO Petković zabio čudesan prvijenac, Mourinho smrknuto gledao bravuru bivšeg 'modrog'
POGLEDAJTE KRASAN GOL

VIDEO Petković zabio čudesan prvijenac, Mourinho smrknuto gledao bravuru bivšeg 'modrog'

Portugalski stručnjak gledao je kako donedavni napadač Dinama zabija odličan gol Fenerbahčeu na čijem golu nije bio Dominik Livaković. Mourinho Livija i dalje drži na klupi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025