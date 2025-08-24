Sudar odluke u Grčkoj: Evo tko kroji sudbinu Đaloviću i Rijeci

Nogometaši Rijeke uspješno su zaključili prvi susret playoffa za Europsku ligu protiv grčkog PAOK-a. Riječani su golom Luke Menala srušili solunskog velikana 1-0 i na pakleno gostovanje putovat će s prednošću. Momčad Radomira Đalovića pokazala je da se može nositi sa suparnikom takvog renomea i, dapače, nadigrala ga je u potpunosti.

Rijeka i PAOK u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

PAOK na Rujevici nije pokazao gotovo ništa što Riječanima daje za pravo biti optimističan. No, u Solunu će se igrati sasvim druga utakmica, u sasvim drugačijim okolnostima.

Rijeka će biti veliki autsajder i pred Radomirom Đalovićem je puno posla - kako preživjeti solunsku atmosferu i zaključati gol, kako postići makar jedan pa Grcima stvoriti nervozu, bit će odluke koje će morati donijeti, planovi koje će pripremiti.

Ono što je sigurno je da Rijeka ima kapacitet za plasman u Europsku ligu, a za to će morati odigrati još bolju utakmicu nego na Rujevici. Samo to je koliki-toliki ključ za uspjeh.

Foto: Goran Kovačić/PIXSELL

I nada u sposobnosti španjolskog suca koji će suditi ovaj dvoboj. Jose Maria Sanchez Martinez bit će glavni i odgovorni za događanja na terenu stadiona Toumba. Riječ je o 41-godišnjem sucu iz Lorce, djelitelju pravde u La Ligi i članu elitne kategorije sudaca Uefe.

Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Nerijetko sudi najjače utakmice španjolske lige uključujući i El Clasico stoga je jasno da je riječ o sucu koji ima puno utakmica u nogama i koji iza sebe ima debelo iskustvo suđenja bitnih utakmica.

Pomoćnici će mu biti Raul Cabanero i Inigo Prieto dok je četvrti sudac Juan Martinez Munuera.

U VAR sobi sjedit će Carlos del Cerro Grande i Javier Iglesias Villanueva. Cijela sudačka postava je španjolska.