Sudar pri 60 km/h, blizanci se tukli za pobjedu, Tadej Pogačar bio je treći, a mislio da je prvi?!

Priča je počela prije 25 godina u Buryju. Tada petogišnji Adam i Simon otišli su s tatom na biciklističku utrku. Sasvim slučajno. I toliko su se oduševili da se nisu odvajali od bicikla. Vrhunac su doživjeli u Bilbau, na prvoj etapi Tour de Francea. Petsto metara prije cilja bili su potpuno izjednačeni.

- Nevjerojatno koliko sam sretan. Cijelu utrku radio sam za Tadeja Pogačara, pokušao sam biti što bliže. No kad sam se izdvojio, pitao sam momčad što da radim, nisam znao. A oni su mi odgovorili "Go for it" - ispričao je pobjednik prve etape i vlasnik žute majice Adam Yates.

Za one koji slabije prate, Adam Yates i Tadej Pogačar voze za UAE tim, a kako je Pogačar, nazovimo ga "glavna faca" i prvi biciklist tima, logično je da je Adam morao pitati momčad što da radi. Ista stvar kao u Formuli 1, gdje u momčadi imate prvog i drugog vozača.

No vratimo se utrci. Odnosno, natrag u Veliku Britaniju prije 13 godina, gdje su na utrci u Manchesteru dva brata također bila u ovakvoj borbi. Bilo je to 2010., a u ludoj završnici pobijedio je Adam. Sada, ista stvar dogodila im se na najvećoj svjetskoj biciklističkoj pozornici, Tour de Franceu.

Tadej Pogačar bio je u skupini biciklista koji su bili iza blizanaca. I u borbi u pelotonu pobijedio je Tadej Pogačar, koji je u cilj ušao podignutih ruku.

- Je li to Tadej misli da je pobijedio? Da, on misli da je pobijedio, valjda nije shvatio da su dva brata već ušla u cilj - čudio se komentator Eurosporta.

E, sad, je li Pogačar doista mislio da je prvi, ne znamo, ali znamo da nije prvi put da se biciklisti znaju zabuniti i pomisliti da su pobijedili jer ne primjete ili zaborave da je netko prije njih, koji se puno ranije odvojio, već ušao u cilj.

- Odličan je osjećaj imatu žutu majicu, no mi smo ovdje zbog Tadeja, on je gazda, on je glavni, on je boss momčadi - rekao je Adam.

Braća su u posljednji kilometar ušli s nekoliko sekundi prednosti ispred skupine biciklista u kojoj su bili Jonas Vingegaard, branitelj naslova i član momčadi Jumbo Visma i Tadej Pogačar.

Tour je doživio i prvi sudar, a bilo je na spuštanju pri brizini od 60 kilometara na sat. Nastradao je Enric Mas, najbolji biciklist Movistara, koji je bio veliki kandidat za postolje u cijelom Tour de Franceu.

Ogroman je to šok i udarac za momčad Moviestara, on im je najbolji biciklist, cijela momčad se pripremala kako bi Mas napao postolje, a on je odustao već u prvoj etapi.

U sudaru je sudjelovao i Ekvadorac Richard Carapaz, pobjednik Giro d'Italije 2019.godine, koji vozi za EF Education EasyPos, no u velikim bolovima uspio je odvoziti do kraja i ostao je u utrci. Bolovi su bili ogromni, no borbeni Ekvadorac uspio je stići do cilja.