Sudbonosna konferencija: Uefa će predložiti odgodu Eura?

Videokonferencija Uefe počinje u 13 sati. Koliko će trajati, teško je reći, najvjerojatnije nekoliko sati. Predstavnici 55 nogometnih saveza, predstavnici Europske klupske asocijacije, predstavnici europskih liga, predstavnici nogometnog sindikata FIFPro i naravno članovi Izvršnog odbora Uefe.

Odlučivat će se o Euru 2020., Ligi prvaka, Europskoj ligi, a dat će i naputci za nogometne lige diljem Europe. Kako se doznaje, Uefa je i sama predložila odgodu Europskog prvenstva na 2021. godinu, a tu potvrdu bi mogli dobiti nakon same konferencije. Također, europska krovna organizacija otkazala je i sve smještaje u Kopenhagenu koje su rezervirali za Euro. A Kopenhagen je jedan od gradova koji je trebao ugostiti utakmice Danske, Finske, Rusije i Belgije.

Nažalost, nema nikakvog streama jer je konferencija zatvorenog tipa. Odnosno, na njoj sudjeluju samo navedene osobe s početka teksta. No pratit ćemo sve i pravovremeno vas izvještavati o najnovijim informacijama.

