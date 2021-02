Hrvatska vaterpolska reprezentacija izgubila je u pretposljednjem kolu grupne faze kvalifikacija za Olimpijske igre u Rotterdamu od Rusije 14-13 i u četvrtfinale će s drugog mjesta.

Rusi nisu bezopasna momčad, ali teško da su protiv nas bili favoriti. Poraz zato boli i mogao bi nas u polufinalu odvesti na jake Crnogorce. Ipak, i treće mjesto vodi u Tokio.

POGLEDAJTE VIDEO: Trening "barakuda"

- Osim jednog gorkog okusa, na sreću ova utakmica nema prevelik značaj za daljnji tijek natjecanja. Kako stvari stoje, imat ćemo nešto težeg protivnika u četvrtfinalu, međutim to sve su to nijanse - rekao je Mile Smodlaka, pomoćnik izbornika Ivice Tucka.

Hrvatska je u posljednjim sekundama zabila za izjednačenje koje bi je ostavilo na prvom mjestu, no suci su vidjeli ulazak Josipa Vrlića u dva metra i poništili ga.

- Brinu padovi u našoj igri, teško se prilagođavamo na ovakav kriterij suđenja, no jednostavno se tome moramo prilagoditi kako nas takve situacije ne bi dovodile do stresa u kojem loše reagiramo. Još kada se uz to veže činjenica da propustimo iskoristiti nekoliko stopostotnih prilika dovedemo se u situaciju da dobivenu utakmicu na kraju izgubimo - dodao je Smodlaka.

Loren Fatović bio je najbolji strijelac Hrvatske s četiri gola, a Konstantin Harkov zabio nam je čak pet golova.

- Teška utakmica koju smo velikom većinom igrali s igračem manje. Tri četvrtine utakmice kontrolirali smo rezultat i tek u četvrtoj izgubili vodstvo, koje na kraju nismo uspjeli izjednačiti. Nažalost, izgubili smo utakmicu koju smo mogli dobiti. No glave gore, koncentrirat ćemo se na sutrašnju utakmicu s Nijemcima i potom suparnike koji nas očekuju u četvrtfinalu - rekao je reprezentativac Luka Lončar.

Hrvatska će prvi krug natjecanja u Rotterdamu zaključiti u četvrtak od 19 sati protiv Njemačke, posljednje momčadi naše skupine, a u petak je očekuje četvrtfinale, vjerojatno protiv Gruzije ili Kanade.