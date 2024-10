Suigrač Lovre Majera izazvao skandal. Odbio se potpisati na posebni dres u duginim bojama

Skandal u njemačkom nogometu izbio je zbog komentara napadača Wolfsburga, Kevina Behrensa (33). Marketinški odjel okupio je igrače koji su trebali potpisati artikle poput dresova, koji bi kasnije bili prodani ili korišteni za prikupljanje sredstava u dobrotvorne svrhe.

Behrens je trebao potpisati posebno izdanje dresa u duginim bojama, kojim klub želi promovirati inkluzivnost, otvorenost i toleranciju. Međutim, napadač se pobunio uz teške riječi.

- Neću potpisati takva gay sranja.

Uprava kluba brzo je reagirala i uputila Behrensa na razgovor kod sportskog direktora Sebastiana Schindzielorza.

- Tijekom internog sastanka bilo je izjava koje nisu bile u skladu sa stajalištem VfL Wolfsburga. Incident je interno odmah riješen. VfL Wolfsburg ističe da je svjestan svoje društvene odgovornosti. Klub i njegovi zaposlenici zalažu se za različitost i toleranciju; temeljne vrijednosti poput poštovanja, poštenja i otvorenosti oduvijek su čvrsto ukorijenjene u klupskoj filozofiji - odgovorili su iz kluba na upit Bilda.

Nakon skandala, oglasio se i Behrens, koji se pokajao zbog svojih izjava.

- Moji spontani komentari apsolutno nisu bili u redu. Ispričavam se zbog toga. Tema je jasno interno raspravljena i molim vas za razumijevanje da ne želim dalje komentirati - izjavio je.

Prije šest godina, Wolfsburg se našao u sličnom problemu kada je glavni akter bio povremeni hrvatski reprezentativac Josip Brekalo (26). Klub je tada tražio od igrača da nose trake u duginim bojama, no Brekalo je to odbio, uz objašnjenje da se to kosi s njegovim kršćanskim vjerovanjem i tradicijom.