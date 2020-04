'Šuker i Maradona bili su se dogovorili, zato je završilo 0-0'

Sjećam se jako dobro da je Hrvatska tada imala strašnu ekipu. Igrali su Boban, Šuker, pa onaj plavokosi iz Reala, Prosinečki… Bili su nabrijani, a mi smo jedva stajali na nogama od putovanja. Diego je jako dobro poznavao Šukera i uslijedili su dogovori na svim stranama terena. Sve dok nije pao konačan dogovor: "Nećemo napadati jedni druge".

Vrijeme radnje jest lipanj 1994. godine, mjesto radnje Maksimir, ovaj je nepoznati detalj o susretu Vatrenih i Gaučosa ispričao Oscar Ruggeri, član argentinske reprezentacije koja je 1986. osvojila Svjetsko prvenstvo, a danas TV voditelj koji je u emisiji 90 Minutes of Soccer ugostio s Urugvajca Diega Forlana.

Sve je, zapravo, ispalo spontano budući da je Ruggeri htio čuti od Forlana što misli o utakmici Argentine i Urugvaja u kvalifikacijama za SP 2002. godine.

- Koliko si ti odigrao takvih utakmica - pitao je Forlan Ruggerija, kad mu je stigao odgovor.

- Sjećam se samo jedne. Bilo je to protiv Hrvatske.

Davor Šuker and Diego Maradona during their Sevilla days. Maradona was very much at the tail end of his career, but what a double act... pic.twitter.com/rM41mDUN2s