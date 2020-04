Šuker: Mogao sam se vratiti u Sevillu, ali ja sam pobjednik...

Predsjednik Hrvatskog nogometnog sveza (HNS) Davor Šuker rekao je kako "jedino protiv koronavirusa ne znamo igrati", te se prisjetio svojih igračkih dana u intervjuu za televiziju svog bivšeg kluba Seville.

- Jedini protiv koga još uvijek ne znamo igrati, jest Covid-19. Nadam se da smo svi u kućama i slušamo liječnike. Ja u svojoj imam roditelje te je potrebno brinuti o njima i žrtvovati se. Već dugo vremena nismo bili zajedno mjesec dana, a tek treba vidjeti koliko će ovo trajati. Potrebno je slušati kao kada smo bili u školi - izjavio je 52-godišnji Šuker tijekom videorazgovora u programu "Zaustavljena lopta u kući" na SCF TV.

- Nogomet je važan ali zdravlje je još važnije. Puno je ljudi koji se bore za život - komentirao je bivši napadač.

Šuker je od 1991. do 1996. godine igrao za Sevillu te se njegov lik nalazi oslikan na stadionu Sánchez Pizjuán s ostalim legendarnim igračima tog kluba.

Prije nego je spremio kofere za put prema jugu Španjolske bio je u zagrebačkom Dinamu.

- U hrvatskom nogometu uvijek smo gledali prema Njemačkoj. To je bio naš prvi izlaz, jer je ondje radilo puno Hrvata. Kao dječak gledao sam Rummenigea, on mi je bio idol. No došla je ponuda iz Seville. Naravno da sam rekao "da". Kada sam stigao, nisam imao problema s privikavanjem, nikada. Samo s vrućinom - dodao je.

Šuker je u 162 nastupa za Sevillu zabio 81 gol. Jedan od najljepših i najvažnijih golova zabio je 1995. godine u Kupu UEFA-e na gostovanju kod Olympiacosa. Tada je iz slobodnog udarca, s udaljenosti od oko 25 metara, pogodio lijevi gornji kut za prolaz u osminu finala. Sevilla je tim pogotkom smanjila na 1-2, dok je u prvoj utakmici na svom terenu bila pobijedila s 1-0. U četvrtfinalu ju je izbacila Barcelona.

- Što je sve napravila Sevilla u Kupu UEFA i Europskoj ligi, veliki je uspjeh. Kada dođe u finale, ja se osjećam ponosnim. Vidjeti svoju bivšu momčad u finalu dok nosim sako s logom UEFA-e čini me sretnim - rekao je Šuker.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Sevilla je u posljednjih 15 godina pet puta osvojila to natjecanje. Tri puta zaredom je podigla pehar od 2014. do 2016. godine. Nijedan drugi klub nije toliko puta osvojio taj naslov.

U srpnju 1996. godine, nakon Europskog prvenstva na kojem je s "Vatrenima" ispao u četvrtfinalu od Njemačke, Šuker je prešao u Real Madrid. Kasnije je igrao i za Arsenal, West Ham i München 1860.

- Mogao sam završiti karijeru i u Sevilli, ostati godinu dana ondje, no ja sam pobjednik pa sam odustao od toga. Tada, naime, nisam više bio sposoban trenirati svaki dan i biti konkurentan. Zbog toga radije završio igračku karijeru - zaključio je.