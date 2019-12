Revanš za finale SP-a: Hrvati s Francuskom uoči Eura u Parizu

Iako je hrvatska nogometna reprezentacija u ožujku trebala nastupiti na prijateljskom turniru u Kataru i igrati protiv Belgije, Švicarske ili Portugala, od tog putovanja neće biti ništa, otkrio je predsjednik HNS-a Davor Šuker nakon iznenađujuće kratke skupštine u četvrtak zagrebačkom hotelu Hilton Garden Inn.

- Tko u savezu dogovara prijateljske utakmice? Osobno ja! Ali dok sam bio na čelu, uvijek smo razgovarali izbornik i ja o datumima, gradovima... Uvijek smo tražili najbolje. Žao mi je što neće biti u Dohi, a bit ćete obaviješteni gdje će biti - rekao je Šuker na konferenciji za medije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Katar je otpao, a protivnici se još trebaju potvrditi. Protivnici bi nam, neslužbeno doznajemo, svejedno trebali biti Švicarska i Portugal, no još se ne zna gdje. Nakon dva testa u ožujku, druga dva imat ćemo 1. i 8. lipnja.

- Igrat ćemo jednu utakmicu u Osijeku, a jednu protiv Francuske na Saint Denisu - otkrio je Šuker.

Govorio je šef HNS-a i o vječnom problemu s infrastrukturom u našem nogometu na konkretnom primjeru.

- Srce me boli zbog toga, sve što počne završi loše... Trebamo jednom imati stadion, do 20.000 kao Groupama Arena. Ovo na našim stadionima nije normalno. Potrošili smo novce i izbobmali pola na terene, poboljšanje prve lige, ali to su novci od stadiona. Gdje je ta dozvola, gdje je grad da imamo dostojanstvo da se možemo pošteno pomokriti. Nije samo poanta popiti pivo, treba završiti taj proces - kazao je Šuker i dodao:

- Ne treba nam 30.000 mjesta, treba nam mali stadion da budemo domaćini Lige prvaka, nekog finala Europske lige, Superkupa. U dvije i pol godine valjda ćemo doći do toga.

Hrvatska će na Euru igrati u skupini s Engleskom, a pobjednik će u osmini finala ići na drugoplasiranoga iz skupine smrti, gdje su Francuska, Njemačka i Portugal. Na relaciji dvaju saveza već su krenule šale o toj temi.

- To će biti zabava ovih šest mjeseci - kazao je Šuker i otkrio kako će kamp "vatrenih" ipak biti u Škotskoj, blizu Glasgowa.

Zašto HNS ne snosi troškove izgradnje stadiona?

- Mi nismo građevinska firma, moramo dobiti papire i ovisimo o lokalnoj samoupravi, gradu, državi... Ono što je moć nogometa, imamo projekte, možemo se još zadužiti... Deset utakmica donosi nam novac, a preko 200 su troškovi - otkrio je Šuker.

Po pitanju VAR-a Hrvatska ipak ide u korak s vremenom i aktualnim zbivanjima u nogometu. Uvođenje se najavljuje za proljetni dio ove sezone, ali Šuker je uvidio mnoštvo mana tog sustava.

- Ispunit ćemo program, bit će na dobrobit klubova, navijača, televizije... Ali vidjeli ste taj VAR na utakmici Barcelone i Reala, nije lagan projekt, tolika je tehnologija i u nogometu. Pogledajte koje su greške, navijač ne želi gledati hoće biti penal, uništit ćemo nogomet, pet minuta gledati je li ruka... Na VAR sobe potrošili smo ogromna sredstva - rekao je predsjednik HNS-a.