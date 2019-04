'Šuker' iz Burundija: Daj nam lovu za put i hotel, mila nacijo

Burundi je afrička država. Nalazi se između Ruande i Tanzanije, na jugoistoku kontinenta, a zapadna joj je obala na golemom jezeru Tanganyika. Deset milijuna ljudi, neovisni od 1962., bremeniti brojnim odvratnim ratovima radost često traže u - sportu.

I dočekali su povijesni uspjeh. Nogometna reprezentacija Burundija se, u kvalifikacijskoj grupi sa Malijem, Gabonom i Južnim Sudanom, prvi put u svojoj povijesti plasirala na Afrički kup nacija. Ludilo, slavlje, ide se u Egipat!

Prvenstvo se igra od 21. lipnja do 19. srpnja, a oko dva mjeseca prije pred TV kamere je sjeo državni senator i predsjednik Burundijskog nogometnog saveza Reverien Ndikuriyo pa se obratio naciji:

- Za put do Egipta i smještaj na ACN-u treba nam 290.000 €. U blagajni imamo 177.000. Dakle, nedostaje nam 113.000 € i sad je vrijeme da nam se pomogne. Svi. Država koliko može, svako pojedinačno koliko može. Otvorili smo bankovni račun za uplate, broj vam je na ekranu pa... Koliko tko može. Hvala.

