'Šuker je goloruk krenuo na zetovca, a ovaj je imao pištolj!'

Poznati branič Dinama s kraja 1980-ih Vlado Čapljić (63) ispričao je neobičnu anegdotu iz dana mladog Davora Šukera (57) u Zagrebu. Scena koja se odigrala ispred maksimirskog stadiona uključivala je nervoznog vozača tramvaja, pištolj na betonu, golorukog Šukera spremnog na obračun i potpuno neočekivanu junakinju koja je stigla ravno s tržnice.

Priča počinje jednim naizgled običnim danom u Zagrebu kasnih 80-ih. Čapljić, iskusni branič koji je u Dinamo stigao iz Partizana, i Davor Šuker, mladi napadač nevjerojatnog talenta pristigao iz Osijeka, bili su suigrači, ali i partneri u nevolji.

- Obojica smo bili ozlijeđeni i išli smo kod nekakvog nadriliječnika da nam to pogleda i da nam da nekakve trave - započeo je Čapljić u intervjuu za Mondo.

'Davore, polomit ćeš mi noge'

Šuker ga je čekao u svom automobilu, niskom Peugeotu, parkiranom tik ispred stadiona. No problem je bio u tome što su stajali ravno na tramvajskim tračnicama, a trenutak ulaska u vozilo pretvorio se u pravu dramu.

- Kad sam pokušao sjesti u njegov automobil, on je iznenada krenuo. Pokleknuo sam, pogledao što je bilo, pa pokušao opet ući u vozilo. Međutim Šuker je ponovo krenuo - prisjetio se Čapljić.

Iznerviran i u bolovima, upitao je mladog suigrača:

- Davore, što ti je? Polomit ćeš mi noge!

Foto: GNK Dinamo

Šukerov odgovor otkrio je uzrok problema.

- Ukazao mi je da se vozač tramvaja nalazi iza automobila i da ga pokušava udariti - objasnio je Čapljić.

Nervozni vozač ZET-a, blokiran na pruzi, odlučio je uzeti stvar u svoje ruke.

'Kako je pao, tako mu je ispao pištolj!'

Čapljić je izašao kako bi smirio situaciju. Pogledao je prema tramvaju i zamolio vozača za samo trenutak strpljenja kako bi mogao ući u automobil. No, umjesto razumijevanja, dobio je agresiju.

- U tom sam se trenutku našao u visini vrata tramvaja. Vozač me na to pokušao udariti nogom. Refleksno sam ga uhvatio za nogu, pa je preko stepenica pao na beton - ispričao je Čapljić.

Pad je bio nezgodan, a zvuk koji je uslijedio zaledio je krv u žilama svima prisutnima. Uz tupi udarac tijela o tlo, začuo se i metalni zveket.

- Kako je pao, tako mu je ispao pištolj! Imao je pištolj - s nevjericom se prisjetio Čapljić.

Situacija je u sekundi eskalirala od prometne čarke do incidenta opasnog po život.

Neočekivani spas s tržnice

U tom trenutku, dok je naoružani vozač ležao na tlu, a šokirani Čapljić pokušavao procesuirati što se događa, Šuker je pokazao nepredvidivu narav.

- Tu smo shvatili koliko je sati. Doduše, Davor je čak izašao iz automobila i goloruk krenuo prema njemu - opisao je Čapljić hrabar, ali i nevjerojatno riskantan potez buduće Zlatne kopačke.

Iskusniji Čapljić odmah je reagirao i zaustavio Šukera.

- Stao sam ga smirivati budući da je zetovac bio naoružan. Smirivao sam i tog vozača, objašnjavao mu da živim od nogometa, da mi ne smije ozlijediti noge...

Oko njih se već okupila gomila znatiželjnika, a napetost je bila na vrhuncu. I baš kada je Čapljić mislio da je uspio primiriti situaciju, dogodio se potpuni preokret koji nitko nije mogao predvidjeti. Iznenada, iz gužve je doletjela vrećica i udarila vozača tramvaja ravno u glavu.

- Okrenuo sam se da vidim tko ga je udario, a kada tamo, moja vlastita supruga! Vidjela je pri povratku s tržnice da se nalazim u nevolji i odlučila se umiješati - kroz smijeh je ispričao Čapljić.

'Ako ovo preživimo, dobro je'

Taj bizarni čin bio je kap koja je prelila čašu. Dvojica nogometaša samo su se pogledala.

- Davor i ja smo se pogledali i u tom trenutku rekli: 'Ako ovo sada preživimo, dobro je' - prisjetio se Čapljić.

Potpuno zbunjeni vozač, nakon što je prvo pokušao udariti nogometaša, zatim pao, ispustio pištolj, suočio se s golorukim Šukerom i na kraju dobio udarac vrećicom po glavi, jednostavno je odustao. Ustao je, pokupio svoje stvari i sjeo natrag u tramvaj, dobacivši im rečenicu koja je savršeno sažela cijeli incident:

- Vi jednostavno niste normalni.

Tako je, na sreću, završila ova nevjerojatna anegdota. Priča koja je mogla imati tragičan ishod, zahvaljujući spletu nevjerojatnih okolnosti i jednoj supruzi koja se vraćala s placa, postala je jedna od onih legendarnih priča iz "ludih osamdesetih" koje se i danas sa smiješkom prepričavaju.