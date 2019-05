'Sukno je dobro napravio! Pa ja sam se srušio čak i u kinu...'

Da sam kao dječak naletio na malo opreznije liječnike, možda bi mi još tad zabranili igrati. Imao sam urođenu srčanu manu i dolazio u Zagreb na preglede.

Ispričao je to Sandro Sukno (28) nakon što je otišao u mirovinu zbog problema sa srcem. Liječnici su mu preporučili kraj, a on je otvorio i problematiku liječničkih pregleda sportaša:

- To obično traje 10-15 minuta, za profesionalne bi sportaše ti pregledi morali biti temeljitiji.

Sandra je liječio dr. Ante Anić, koji o tome ne govori. Čelnici saveza za Suknovu odluku doznali su prije desetak dana.

- Njegov je kraj karijere veliki gubitak za nas, no najvažnije je zdravlje, a jednostavno on nije imao jamstvo da može ponovno igrati i morao je donijeti takvu odluku. Nadam se da će ostati u vaterpolu, vidim da mu je to želja, sad ga više nećemo imati u bazenu, ali da ga barem imamo uz rub bazena - rekao je dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza Perica Bukić.

Dakle, uskoro Sukno kao izbornik?

- Bio sam s njim prije desetak dana na ručku, rekao sam mu da život ide dalje, da je puno dao hrvatskom vaterpolu. On je riskirao svoj život odlazeći na operaciju srca, učinio je sve da nastavi karijeru. Rekao mi je kako mu je velika želja biti trener. I ja bih želio da Sandro postane trener, da ostane u hrvatskom vaterpolu, volim ga kao sina i kad odluči baviti se tim poslom, moju podršku i pomoć će imati. Dobit ćemo sjajnog trenera - naglasio je izbornik Ivica Tucak, a Jugov trener Vjeko Kobeščak ostat će posljednji koji je vodio Sukna.

- On je trenirao ove godine, vratio se u bazen, ali nije igrao. Zdravlje je najvažnije, a od prve dijagnoze je kraj karijere bio u zraku - kaže Vjeko.

I dok su Suknu liječnici savjetovali da prestane, najpoznatiji primjer našeg sportaša koji je zbog problema sa srcem završio karijeru je bivši Hajdukov nogometaš Dean Računica (49). No u njegovu su slučaju liječnici bili jednoglasni da je dosta.

- U mom slučaju nije bilo prevše dileme hoću li nastaviti igrati ili ne, jer su mi liječnici odmah zabranili igranje, odbili su mi izdati liječničku potvrdu i morao sam u mirovinu - prepričavao je Računica, te dodao:

- Na sreću ili na žalost, kad se sve to događalo, u svega par mjeseci bilo je nekoliko smrti igrača na terenu i liječnici su bili jako oprezni. Nakon pregleda u Splitu i Zagrebu, gdje liječnici nisu bili spremni izdati mi dozvolu da igram, otišao sam u Munchen na pregled i tamo su dali konačno mišljenje da ne smijem igrati nogomet.

- Bilo mi je jako teško, nisam bio spreman na mirovinu, u to sam vrijeme igrao vjerojatno najbolje u karijeri, a riječi poput 'arimija' ili 'hipertonička kardiomiopatija' nisu mi previše govorile. Svoju zadnju utakmicu odigrao sam na 33. rođendan, 6. prosinca 2003., pobijedili smo Dinamo 3-1 i imao sam još puno planova, no to je bilo sve...

- Nikad ranije nisam osjećao bilo kakav problem, niti su mi liječnici otkrili o čemu se radi, ali kasnije, kad sam se ostavio nogometa jesam, jednom sam se srušio na malom nogometu, drugi put u kinu, a baš i nije bio previše uzbudljiv film, pa sam oba puta prenoćio u Hitnoj pomoći.