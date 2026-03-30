Sukob huligana u Trilju: Letjele palice, mrežama kruže snimke

Društvenim mrežama šire se snimke žestokog sukoba pripadnika Torcide i Maligana, navijačkih skupina Hajduka i KK Alkara iz Sinja. Prema neslužbenim informacijama, incident se dogodio u nedjelju kasno navečer na ulici u Trilju, nedaleko od Sinja.

Na objavljenim snimkama vidi se fizički obračun većeg broja osoba, a prema navodima s navijačkih stranica, sudionici su tijekom sukoba koristili i predmete nalik palicama i letvama. Time su, kako se ističe, prekršili nepisani navijački kodeks koji zabranjuje uporabu oružja u međusobnim obračunima.

Policija se oglasila o događaju, iako nije izrijekom navela o kojim je skupinama riječ.

"U nedjelju, 29. ožujka oko 23:45 sati, u sukobu na području Trilja ozlijeđena su dvojica muškaraca. Pružili su im liječničku pomoć te su utvrdili da su zadobili frakture kosti šake i lopatice. U tijeku je kriminalističko istraživanje", priopćila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Ovo nije prvi sukob ovih navijačkih skupina. Sličan incident zabilježili su i u travnju 2022. godine u Sinju, kada je u tučnjavi sudjelovalo više osoba, a nekoliko ih je tada zatražilo liječničku pomoć. Za sada nije poznato što je bio povod najnovijem sukobu, kao ni hoće li policijska istraga rezultirati kaznenim prijavama.