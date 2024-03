Sukob Mudražije i Livaje: 'On je kapetan, takvo što mu ne paše'

Robert Mudražija bio je junak Lokomotive u velikoj pobjedi na Poljudu u 27. kolu HNL-a. S dva gola srušio je Hajduk i zakomplicirao mu borbu za naslov. Nakon utakmice je dobio prijetnje na Instagramu, a tijekom susreta sukobio se s Markom Livajom. Točnije, Livaja se sukobio s njim.

POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk - Lokomotiva 1-2

Pokretanje videa... 01:38 Hajduk Lokomotiva | Video: MAXSport

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Susret je prelomio crveni karton Dine Mikanovića u 24. minuti.

- To je usmjerilo utakmicu, rekao bih da je odlučilo. Bilo je na rezultatu 0:0, ali da smo bili mirniji na lopti, mogli smo ranije riješiti utakmicu - rekao je Mudražija.

Livaja odgurnuo Mudražiju

Livaja je mogao izjednačiti iz penala, ali mu je panenku obranio Nikola Čavlina.

- Apsolutno. Čavlina je još jedan heroj. Čestitam cijeloj momčadi.

Mudražija je prvi gol dao samo dvije minute nakon isključenja Mikanovića. Livaji se nije svidjela proslava pa ga je odgurnuo.

- To je u žaru borbe, proslaviš pogodak malo burnije. On je kapetan. Naravno da mu to ne paše, rezultat je takav, ali to je sve sport.

Prvak HNL-a?

Za kraj je prognozirao tko će biti prvak.

- Obožavam igrati na Poljudu. To su mi najdraže utakmice, posebno sam motiviran. Veliki derbi uz navijače. Gušt je igrati na takvom stadionu. Tko će biti prvak? Sve je otvoreno. Svaka utakmica se ide na nož. Sezona je odlična. Do kraja će biti zanimljivo - zaključio je.