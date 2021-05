Jiloan Hamad (30) u Goricu je stigao prije dvije godine iz južnokorejskog Incheona, s reputacijom povremenog švedskog reprezentativca i bivšeg igrača Hoffenheima.

Tih dana s Hamadom smo odradili razgovor i oduševio nas je pristupačnošću. Vedar, nasmijan, pravi profesionalac. Takav je bio i ovaj put, nije se puno tog promijenilo.

POGLEDAJTE VIDEO: Radovi na stadionu Gorice

- I dalje živim na Bundeku, a od hrvatskog jezika i dalje znam samo psovke - rekao je ofenzivac Gorice kroz smijeh pa dodao:

- Žao mi je što nisam stigao naučiti jezik. Govorim četiri jezika; kurdski, švedski, engleski i njemački. Znam i nešto arapskog. U početku sam učio hrvatski, uzeo privatnu učiteljicu, ali brzo sam odustao. Bio sam malo lijen. Moram priznati da sam mislio da će mi Gorica i HNL biti samo usputna stanica, zato ga nisam ni učio. Šteta, imam u Švedskoj puno prijatelja s Balkana, najviše iz Bosne i Hercegovine.

Hamad ugovor s klubom iz Velike Gorice ima do ljeta. Prethodnim odgovorom natuknuo je da je rastanak blizu.

- Da. Pregovarali smo nešto oko produljenja u siječnju i veljači, ali nismo se dogovorili. Vidjet ćemo. Ne zatvaram nikom vrata. Neki drugi klub u HNL-u? Iskreno, mislim da ne. Nemojte krivo shvatiti, obožavam Hrvatsku, prekrasno mi je, ali mislim da je došlo vrijeme za nove izazove. Prioritet mi je inozemstvo, a ako ne nađem ništa, uvijek se mogu vratiti u Švedsku. Na tom tržištu sam veliko ime, bio sam kapetan Malmöa u Europskoj ligi, igrao dobro u Hammarbyju...

'Preporučio sam Čolaka Malmöu'

Hamad je u Hrvatsku prvi put došao 2011. s Malmöom, a to mu se posebno urezalo u pamćenje.

- Kako ne, pa Dinamo nas je razbio na Maksimiru (4-1 op. a.). Mi smo tad bili "zeleni", a Dinamo je imao vrhunske igrače u naponu snage. Što su nam radili Luis Ibanez i Sammir...

Ali namučili ste ih u uzvratu?

- Poveli smo 2-0. Trebao nam je samo još jedan gol, ali onaj tip je skidao sve. Kelava? Da, on! Pa mislim da je protiv nas odigrao utakmicu života. Dinamo je tad bio moćan, a sad je još bolji. Vidjeli ste što su radili u Europskoj ligi...

U Malmö je nedavno došao hrvatski napadač Antonio Mirko Čolak i već je zabio tri gola uz dvije asistencije.

- Skautirao ga je Malmö dugo, željeli su ga još ljetos, ali otišao je u PAOK. Zvali su me iz stožera Malmöa i o Čolaku sam rekao sve najbolje. Radi se o kralju šesnaesterca, pravom golgeteru, a takav profil igrača im je i trebao. Pogurao sam malo taj transfer, ha-ha. Čujem da su zadovoljni i da će ga otkupiti od PAOK-a.

Jiloan je oduševljen kvalitetom HNL-a. Prije dvije godine priznao nam je da je naša liga za klasu jača od švedske, ali i da kvalitetom ne zaostaje previše za Bundesligom. Još uvijek stoji pri tom.

- Sad je HNL još jači! U Bundesligi se neke stvari rade mrvicu brže... Kad sam došao u Goricu, to je bio simpatičan klub, s obiteljskom atmosferom. I dalje je tako, ali sad imamo sjajne prvotimce, ali i klupu. Zato se i borimo za europska mjesta - kaže Hamad pa dodaje:

- Tu je i Dinamo. Fenomenalne igrače imaju. Ono lijevo krilo... Uh, da, Mislav Oršić! Čovjek je zvijezda momčadi, a ujedno i najveći radnik. Zvuči paradoksalno, ali tako je. Zato i jesu najjači. Tu je i Bruno Petković...

'Ibrahimović me uveo u Milanovu svlačionicu'

Kažu da Petković podsjeća na Zlatana Ibrahimovića. Hamad je u švedskoj reprezentaciji igrao s napadačem Milana, dobro se znaju, povremeno i čuju.

- Ibra je Ibra. Dobar je Petković, radi se o istom tipu igrača, ali Ibra je klasa za sebe. Pogledajte ga, ima 39 godina, a rastura. Mislim da će i Petković dugo trajati. To su takvi igrači, robusni, moćni, a znalci - nasmijao se Hami, kako mu tepaju u Gorici.

- Nikad neću zaboraviti kad sam kao golobradi klinac igrao za Malmö, a na prijateljsku nam je utakmicu došao Milan, moj omiljeni klub. Ibra me nakon utakmice pozvao u Milanovu svlačionicu i upoznao s Gattusom, Thiagom Silvom... Ma sjajan tip. Uopće nije arogantan, kako se nekad prezentira u javnosti - kaže Hamad.

U Hoffenheimu je igrao s Andrejem Kramarićem.

- Isto sjajan dečko! S njim se stalno čujem, bili smo prije par godina zajedno na odmoru u Dubaiju. Nije mu bilo jasno zbog čega sam došao ovdje, ha-ha.

Hamad je u Goricu došao kao velika zvijezda, zabio dvaput Hajduku, jednom Dinamu, ali nikad se u potpunosti nije ustalio u prvih 11.

- To je istina. Igrao sam prije kao krilni napadač, ali u Gorici su ta mjesta zauzeli Kristijan Lovrić i Dario Špikić pa sam se morao zadovoljiti pozicijom desetke. Nisam od onih koji će raditi problem u svlačionici kad ne igraju. Imam 30 godina, drago mi je što iskustvom mogu pomoći mlađim igračima, naučiti ih koju fintu. Pa u HNL-u imate možda jednog ili dva igrača koji bi pored Kikija i Špike mogli igrati u prvih 11, a ja nisam jedan od njih - smije se Hamad i dodaje kako će spomenuti dvojac napraviti velike stvari.

Hamad je trenirao pod paskom Sergeja Jakirovića, Valdasa Dambrauskasa, a sad ga vodi Siniša Oreščanin.

- Baš sam prije nekoliko dana rekao ovim mlađim igračima da moraju slušati Oreščanina. Pa to je sjajan trener, puno priča s igračima, ima progresivne ideje, a ja, koji sam toliko toga prošao u karijeru, naučim nešto novo na treningu. Oreščanin i njegov pomoćnik Goran Rosanda rade dobar posao. Kriza rezultata? Poklopilo se to s ozljedama Kalika, Suka i Lovrića te još nekim kartonima. Nisu nam svi bili fit. Dajte im vremena, napravit će rezultat - uvjerava.

U Goricu je nedavno došao Serge-Junior Martinsson Ngouali (29), bivši mladi švedski reprezentativac, a sad reprezentativac Gabona.

- Igrao sam s njim dvije godine u Hammarbyju i bili smo nerazdvojni. O Gorici sam mu rekao sve najbolje, pomogao mu da se smjesti u Zagrebu, pronašao mu stan... U Hajduk je iz Hammarbyja došao i Alexander Kačaniklić (29). Nisam s njim igrao, kad je on došao, ja sam otišao iz kluba, ali čuo sam o njemu sve najbolje. Znalac, dobar dribler, kuži nogomet. Ne dvojim da će, kad prođe period prilagodbe, biti bitan igrač Hajduka.

Hamad je imao teško djetinjstvo i zna kako je to kad ti treba pomoć...

- Moji roditelji su Kurdi, a ja sam se rodio u zatvoru. Moj je otac dobio ponudu za posao u Švedskoj pa su moji krenuli na put kroz Sovjetski Savez. Zapeli smo u Bakuu jer su tati morali provjeriti isprave, a cijeli proces odužio se na nekoliko mjeseci. Još je veći šok za moju obitelj bio kad su ih strpali u zatvor. Majku i sestru u ženski, a oca u muški. Cijela procedura oko papirologije oduljila se pa sam se rodio u zatvoru. Pričala mi je majka da je bilo odvratno, prepuno insekata, gmizali su po zidovima - priča nam Hamad.

Obitelj je nekako stigla do Švedske i u početku živjela u neimaštini.

- Uvijek su me moji podupirali u nogometu. Majka je bila kućanica, a otac me pratio na svim utakmicama. Sjeo bi na bicikl i putovao. Nisam imao markiranu sportsku opremu kao neki drugi dječaci. To mi je otvorilo oči i naučilo me da cijenim ovo što danas imam.

'Rođen sam u zatvoru, a otac se borio u kurdskim ratovima'

Ponosan je na kurdsko porijeklo.

- Otac mi se borio u ratovima kao kurdski pešmerga, ali mene politika baš i ne zanima. Ponosan sam što sam Kurd.

Hamad je 2018. bio u užim kombinacijama za odlazak sa Švedskom na SP u Rusiju, ali nije pozvan. Po dolasku u Goricu počeo je igrati za iračku reprezentaciju. Roditelji su mu rođeni u Ranyji, na sjeveru Iraka.

- Dobio sam puno poruka podrške, ne stignem ni odgovoriti svima. Odigrao sam jednu utakmicu za Irak, ali više me ne zovu. Razlog? Politika... Sad za reprezentaciju igraju samo igrači iz domaće lige, a ove "uvozne", poput mene, više ne zovu. Ne želim previše o tome. Mogu samo reći da sam znao da bi se takve stvari mogle događati.

Hamad je uvjeren da u nogama ima još pet-šest godina nogometa na visokoj razini.

- Apsolutno! Želim ostati u nogometu i nakon karijere. Vidim se kao trener ili sportski direktor. Znam jezike, znam ljude. Možda postanem novi Mindaugas Nikoličius (bivši sportski direktor Gorice, sad Hajduka, op. a.) - rekao je kroz smijeh.

U HNL-u, kako nam je otkrio, vjerojatno neće ostati još dugo, ali Hrvatska će mu ostati u srcu.

- Obožavam vašu kulturu, isti ste kao Kurdi. Uvijek za šalu, dobri, radišni. Hrana je slična, Jadransko more prekrasno. Vraćat ću se u Hrvatsku sto posto. Ne samo to, već sam po Švedskoj razglasio da je Hrvatska top destinacija. Ako situacija s pandemijom bude pod kontrolom, sad u svibnju ću dovesti cijelu obitelj u Zagreb, a u budućnosti, nadam se, i neke prijatelje - rekao je za kraj igrač Gorice.