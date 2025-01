Mladi 'vatreni' za 15 milijuna eura ide u drugu englesku ligu?!

Napadač Westerloa Matija Frigan (21) zabio je sedam golova i za tri asistirao u 22 utakmice ove sezone u svim natjecanjima i stigao na radar Sunderlanda, piše Sunderland Echo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:22 Riječki blizanci Frigan | Video: Nel Pavletić/PIXSELL, HNK Rijeka

Hrvatski napadač navodno nema ništa protiv prelaska u Englesku i to ovog siječnja. Frigan bi otišao u Sunderland na posudbu do kraja sezone, uz obavezan otkup ugovora za 15 milijuna eura ako "crne mačke" uđu u Premier ligu, piše Germanijak. S obzirom na to da je Sunderland trenutačno četvrta momčad Championshipa sa samo tri boda zaostatka za vodećim Leedsom, promocija u prvi razred engleskog nogometa nije uopće daleko.

U Sesvetama odigrana nogometna utakmica U-21, Hrvatska - Švedska | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zanimljivo, u Sunderlandu nikad nije igrao nijedan Hrvat, iako je kroz klub prošlo 64 različitih nacionalnosti. Radi se o klubu koji je šest puta bio prvak Engleske, iako je posljednji naslov osvojio daleke 1936.

Ove zime na posudbu je iz Rome stigao veznjak Enzo Le Fée, a dolazak Frigana dodatno bi raspirio euforiju u klubu po kojem je snimana Netflixova serija "Sunderland till I die".

U Sesvetama odigrana nogometna utakmica U-21, Hrvatska - Švedska | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Podsjetimo, Frigan je u Westerlou suigrač Luke Vuškovića koji na ljeto odlazi u Tottenham, a u Belgiju je stigao iz Rijeke u srpnju 2023. za 5,5 milijuna eura. Za hrvatsku U-21 reprezentaciju odigrao je 12 utakmica i zabio dva gola.