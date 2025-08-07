Obavijesti

Suočava se s teškim optužbama za silovanje, a sad je potpisao za klub koji igra Ligu prvaka

Thomas Partey u utorak se pojavio na sudu u Engleskoj gdje je odbacio optužbe za silovanje koje mu se stavljaju na teret

Veznjak ganske nogometne reprezentacije Thomas Partey (32) u četvrtak je potpisao jednogodišnji ugovor sa španjolskim prvoligašem Villarrealom iako je suočen s optužbama za silovanje dviju žena te seksualnim napadom na treću žensku osobu u Velikoj Britaniji.

"Svjesni smo kako je igrač trenutačno umiješan u legalni proces u Engleskoj. On snažno brani svoju nevinost i poriče sve optužbe protiv sebe. Klub poštuje presumpciju nevinosti kao osnovni princip i čeka sudsku odluku", objavio je Villarreal.

Partey je optužen za pet slučajeva silovanja dviju žena te napad na treću u razdoblju od travnja 2021. do lipnja 2022. godine. Prvi je put uhićen još u srpnju 2022., ali tada njegovo ime nije izašlo u javnost te je nastavio igrati za Arsenal. U utorak se pojavio na sudu i nakon što je platio određenu mu jamčevinu pušten je te će se sljedeći put morati pojaviti na sudu 2. rujna.

