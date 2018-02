Pala dinastija Brady-Belichick! Prvi naslov prvaka za Eaglese

TOUCHDOWN EAGLES!!!

Kako igra rezervni quarterback Philadelphije, pa to je nemoguće! Sad je bacio raketu od 55 jardi i ulovio ju je Clement, srušen je na 8 jardi pred "end zoneom" Patriotsa. Na jard i pol su Eaglesi stigli iz tri pokušaja i evo drame - idu na četvrti pokušaj za touchdown! Još je 40-ak sekundi do kraja poluvremena... I uspjeli su! I to kakva akcija! Snap direktno za Clementa, on za Burtona, a ovaj kao quarterback NA ČETVRTOM POKUŠAJU baca za Folesa koji se u gužvi odmotao i nestao negdje iz vidokruga obrani Patriotsa. Briljantna akcija Douga Pedersona! Nadmudrio je u ovoj akciji Belichicka. Plus extra point jer je udarac Elliotta ovaj put dobar. Vode Eaglesi 22-12.