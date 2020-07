Super Mario! Hat-trick rivalu!

<p>Svega minutu i 27 sekundi trebalo je <strong>Atalanti</strong> da zabije protiv <strong>Brescie</strong> u derbiju Lombardije u prvoj utakmici 33. kola Serie A, a strijelac je bio baš hrvatski reprezentativac <strong>Mario Pašalić</strong>. I uspio je rivalu utrpati i hat-trick!</p><p>Ukrajinac <strong>Ruslan Malinovski</strong> proigrao ga je na rubu šesnaesterca, a on je desnicom fino pogodio donji lijevi kut gostujućeg gola.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://tiger.cdnja.co/v/ew/ewM2X.mp4?secure=tGx8TwQxcNWcV95sJbJhCA&expires=1594765800" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p>Samo šest minuta poslije Brescia se vratila u igru, <strong>Ernesto Torregrossa</strong> izjednačio je na 1-1, ali onda je uslijedio uraganski odgovor domaćina.</p><p>Atalanta je u 25. minuti vratila vodstvo preko <strong>De Roona</strong> koji je vanjskim dijelom kopačke lijepo pogodio suprotni kut na asistenciju Gosensa, u 28. i Malinovski je dočekao svoj trenutak slavlja, odapeo je s 20 metara i pogodio za 3-1, a u 30. je zabio <strong>Duván Zapata</strong> - glavom na asistenciju Gosensa.</p><p>A onda se opet ukazao Pašalić, i to - dvaput! U 55. minuti utrčao je na novo proigravanje Malinovskoga i probušio golmana Andrenaccija, a u 58. i hat-trick nakon ukradene lopte! To mu je bio deveti gol u prvenstvu ove sezone, 11. ukupno, a ima i sedam asistencija.</p><p>Od tih 11 golova Paša je čak pet zabio rivalu iz Brescie. U prvoj utakmici ovih dvaju klubova i pobjedi 3-0 dvaput je bio strijelac, a navijači Atalante dočekali su ga u Bergamu s bakljadom i pjesmom. Nedavno je Paša zaključio transfer iz Chelseaja vrijedan 15 milijuna eura.</p><p>U početnoj je postavi i drugi hrvatski nogometaš u Atalanti, bivši igrač Osijeka <strong>Boško Šutalo</strong>. Atalanta će pobjedom izbiti na drugo mjesto i šest bodova iza Juventusa, ali uz utakmicu više. Inter i Lazio zaostaju dva boda. Brescia je, s druge strane, vjerojatni budući član Serie B. Do 17. mjesta nedostaje joj čak devet bodova.</p><p><em>Utakmica je u tijeku.</em></p>