Super Slav se vratio! Bilićev WBA slavio u prvom kolu...

Bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić debitirao je pobjedom u engleskom Championshipu. Njegov WBA je pobijedio dvostrukog prvaka Europe Nottingham Forrest 2-1 i to nakon preokreta. Filip Krovinović odradio je cijeli susret.

Domaćini su poveli već u 8. minuti golom Casha, no nije to uzdrmalo Bilićevu momčad. Nane je u svom klasičnom stilu skakutao po rubu svog prostora i savjetovao svoje igrače što da rade, a to se jako brzo isplatilo.

Samo sedam minuta poslije Edwards je zabio za 1-1, a već u 26. minuti Phillips je napravio i potpuni preokret. Primio je loptu na nekih 30 metara od gola i to uz samu aut liniju. Golman Muric previše je izašao i to je Phillips iskoristio. Opalio je prema golu, lobao domaćeg golmana i spektakularno zabio.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Bio je to pravi totalni nogomet, obje momčadi imale su dosta prilika i pokušaja na gol, no na kraju je ostalo 2-1 za West Bromwich Albion u prvom kolu nove sezone.

Filip Krovinović odigrao je svih 90 minuta i to jako dobro. Bio je poveznica između obrane i napada, igrač koji je organizirao akcije, ulazio u prostor. Upravo ono zbog čega ga je Bilić i doveo.

Slavenu je WBA šesti klub u karijeri, a u Englesku je stigao u lipnju. Prije njih je trenirao Al Ittihad, West Ham, Lokomotiv Moskvu, Bešiktaš, Hajduk i 'Vatrene...