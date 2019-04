Superbaka: Loptica prema njoj leti 100 na sat, nije ni trznula

Prirodna reakcija je barem trznuti, pomaknuti glavu u stranu, zažmiriti ili nešto drugo. Ipak je to loptica koja u bejzbolu može postići brzinu i do 170 kilometara na sat. Ali sve to ne vrijedi za gospođu čija je reakcija postala viralni hit koji je pogledalo preko milijun ljudi. Video je postavila MLB momčad Toronto Blue Jays, čija je gospođa vjerna navijačica i godinama sjedi na istom mjestu, odmah iza domaće baze.

Toronto je za vikend slavio protiv Detroita 3-0. U četvrtom inningu domaći igrač Brandon Drury bio je na mjestu udarača. Samo je okrznuo lopticu koja je završila iza njegovih leđa, u pleksiglasu, točno u ravnini glave vremešne navijačice.

No ona na sve to nije ni trepnula! Gotovo je izgledala kao da joj je bilo dosadno i kao da prema njoj leti krafna ili nekakva plišana igračka.

Bacač u bejzbolu brze lopte baca između 150 i 165 kilometara na sat, udarač je može poslati brzinom i do 177 km/h. Ova loptica na koju gospođa nije ni trepnula nije bila tako brza, ali svejedno, većina bi reagirala, ne i ona.

- Neustrašiva - komentar je službenog profila momčadi Toronta.

Usporedili su je s Kobeom Bryantom, NBA zvijezdom koja je 2010. godine slično reagirala kad je Matt Barnes lažirao da će mu baciti loptu u lice. Taj GIF dobio je gotovo kultni status među ljubiteljima košarke, ali i američkog sporta općenito.

- On je lud, ali znao sam da nije baš tako lud, zato nisam reagirao - rekao je Kobe.

