Po svemu sudeći u debiju Jona Jonesa u UFC-ovoj teškaškoj diviziji u oktogonu nećemo, nažalost, gledati Stipu Miočića na drugoj strani, već novog prvaka Francisa Ngannoua.

Šteta za Stipu, ta borba bi mu digla popularnost do neba, a i donijela bi mu pozamašnu svotu novca, no eto, što bi bilo kad bi bilo. Ništa se više ne može promijeniti, a i Stipe je već kroz karijeru dokazao da novac i popularnost njemu nisu najvažnije stvari u životu.

Tako će tu ulogu igrati kamerunski 'Predator' koji je u drugom meču protiv Miočića pokazao ogroman napredak u odnosu na dosadašnje borbe u karijeri tako da će 'Bones' imati 'pakleno krštenje' u svojem debitantskom nastupu u UFC-ovoj teškoj diviziji.

- Po mom mišljenju, Jon Jones je najbolji borac u povijesti MMA. Njegov dolazak u tešku kategoriju je odlična stvar. On će biti izazov na koji sam ja spreman. Bit će to odlična stvar za moj 'rezime'. Ali ovog puta on će biti izazivač, a ja prvak. Kad god je on spreman, i ja sam - nahvalio je svojeg sljedećeg protivnika Ngannou.

Do trilogije protiv Miočića očito neće doći, barem ne uskoro budući da je Dana White odavno najavio da pobjednik ovog meča ide neporaženog (u kavezu) Jona Jonesa.

- Prihvatit ću borbu, uvijek sam prihvaćao borbe. Nadam se da ćemo napraviti dobar posao ovog puta. Želim svoj 'dio kolača'. Trenirao sam kao konj da bi dobio ovoliko kila. Nikad nisam izgubio borbu i sad se odjednom bojim? Kakvo sranje - prokomentirao je Jones očito prozivke javnosti da se preplašio Ngannoua nakon ovakve izvedbe protiv Stipe Miočića.