Supruga otkrila: Novak je bio na korak od odlaska u mirovinu

Dogodio se ružan poraz od Roberta Bautiste u Miamiju, a nešto ranije izgubio je od Kohlschreibera u Indian Wellsu. U jednom trenutku okupio je obitelj i suradnike te jednostavno kazao kako je završio s tenisom. Gledali smo ga u šoku, nismo mogli vjerovati što čujemo, rekla je Novakova supruga Jelena (33) u podcastu s Grahamom Bensingerom.

Mogao je to biti kraj već tada jedne velike karijere. Danas prvi tenisač svijeta bio je ozbiljan u svojim namjerama, a možda mu je, poput Michaelu Jordanu svojevremeno, trebao mali odmak iz teniske karijere. Mala pauza da posloži misli.

- Edoardo, razgovarat ćeš sa sponzorima, želim biti iskren prema njima, ne znam jesam li završio s tenisom zauvijek, na godinu dana ili šest mjeseci . prepričala je razgovor s jednim od suradnika njegova supruga.

Otišli su na obiteljski odmor te gdje je Novak imao mir.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Plakali smo, svi. Onda smo otišli na odmor... Znate, kad on odluči da ne igra tenis, onda ga ne želi ni vidjeti, ne želi imati ništa s tenisom. A ja volim tenis. Ja sam djecu vodila s nama, igrala sam tenis s njima. A onda se i on tu pojavio trećeg, četvrtog dana. Vidio me kako sam našla tu neku staru mašinu za tenis i kako igram s njom, kad već nemam trenera - rekla je Jelena pa objasnila kako se Đoković ipak predomislio:

POGLEDAJTE VIDEO: Novak s fanom iz Japana

- Stefan je skupljao loptice, igrali smo se, bilo je baš zabavno, nije to bilo samo klasično treniranje, na koje je on navikao. Njemu klasični treninzi više nisu bili zabavni, htio je samo užati. Zezala sam ga, a Stefan je inzistirao da s tatom razmjeni nekoliko loptica. I tako smo svaki dan malo pomalo igrali na odmoru, a onda je zadnjeg dana rekao da će nazvati Marijana Vajdu te ga pitati želi li opet biti njegov trener. Sve ostalo je povijest - zaključila je supruga Novaka Đokovića.