Suprotstavio se Erdoganu pa je morao bježati iz Turske. Slavni nogometaš sad radi kao taksist

Hakan Sukur (53) jedan je od najboljih turskih nogometaša svih vremena. Zabio je 51 gol za reprezentaciju i 295 golova za Galatasaray, gdje je proveo deset godina karijere. Igrao je i za Inter, Torino, Parmu i Blackburn Roverse, a može se pohvaliti i kako je zabio najbrži gol u povijesti Mundijala kada je 2002. zabio Južnoj Koreji nakon samo 10,8 sekundi u utakmici za treće mjesto.

Ovaj slavni nogometaš objesio je kopačke o klin 2008. godine, a od tada živi turbulentno. Ponajviše zato što je javno kritizirao turskog predsjednika Erdogana, koji je izdao nalog za uhićenje ovog nogometaša kojeg optužuje za terorizam.

- Moja situacija je veoma teška. Uzeli su mi sve, gotovo sve što sam imao i što sam investirao u Turskoj. Zamolio me (Erdogan, op. a.) da uđem u njegovu stranku jer će tako osvojiti više glasova, a zatim me je pretvorio u državnog neprijatelja, samo zato što nisam dijelio iste ideje kao on - rekao je Sukur jednom prilikom.

Zbog toga je Sukur morao napustiti Tursku. Ne živi u velikom luksuzu kao što je česti slučaj s nogometašima koji su zaradili bogatstvo tijekom karijere. Sukur čak i radi kao taksist.

- Sve su mi uzeli. Obitelj su mi protjerali, oca uhitili (kasnije je umro u zatvoru, op. a.). Nažalost, svi koji su podigli glas u Turskoj i koji su tražili demokraciju sada plaćaju cijenu. Za turske nogometaše je dobro da igraju izvan zemlje jer ne moraju zauzimati strane. Poručujem im da se ne bune jer će završiti kao ja. Neće nikad više imati priliku da se vrate u Tursku jer režim sve kontrolira.

Sukur trenutačno ima 53 godine, živi u Kaliforniji i sklapa kraj s krajem kao vozač Ubera. Bavi se i prodajom knjiga i radi kao nogometni trener za djecu.