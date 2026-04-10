Šuška se u Madridu: Real želi dovesti legendarnog trenera?

Aktualni izbornik francuske reprezentacije, Didier Deschamps (57), visoko je na popisu želja Real Madrida za poziciju trenera od iduće sezone, javljaju neki francuski i španjolski mediji. Nakon turbulentnog perioda i sezone koja prijeti završiti bez ijednog trofeja, uprava "kraljevskog kluba" traži iskusnog stručnjaka čvrste ruke koji može uvesti red u svlačionicu, a Deschamps se profilom nameće kao idealan kandidat, piše Yahoo Sports i Get French News.

Otkako je Carlo Ancelotti u svibnju 2025. godine napustio klub kako bi preuzeo Brazil, Real Madrid ne uspijeva pronaći stabilnost. Projekt s klupskom legendom Xabijem Alonsom brzo je propao zbog loših rezultata, obrambene nestabilnosti i navodnih nesuglasica u svlačionici, posebice oko taktičke uloge Kyliana Mbappéa. Poraz od Barcelone 3-2 u finalu Superkupa u siječnju bio je kap koja je prelila čašu, nakon čega je Alonso dobio otkaz.

Kao privremeno rješenje postavljen je Álvaro Arbeloa, no ni on nije uspio popraviti situaciju. Real u prvenstvu zaostaje sedam bodova za Barcelonom i nalazi se na rubu ispadanja iz Lige prvaka nakon poraza u prvoj utakmici četvrtfinala od Bayerna (2-1). Zbog toga se u Madridu već naveliko radi na popisu mogućih nasljednika.

Deschamps se u uredima Reala percipira kao "general", autoritativna figura sposobna vratiti strukturu i pobjednički mentalitet, slično kao što je to svojedobno učinio Zinedine Zidane. Uprava ne traži nužno trenera koji će donijeti stilsku revoluciju, već nekoga tko zna upravljati svlačionicom prepunom zvijezda i tko je dokazani pobjednik. A Deschamps to jest. Osvojio je Svjetsko prvenstvo 2018. i Ligu nacija 2021. te igrao finale Mundijala 2022. godine. Prije toga je s Marseilleom bio prvak Francuske (2010.) te je osvojio četiri francuska Kupa.

Navodi se kako je ključan faktor je njegova veza s francuskim igračima koji čine okosnicu momčadi. Odlično surađuje s Kylianom Mbappéom, Aurélienom Tchouaménijem, Eduardom Camavingom i Ferlandom Mendyjem. Uz to, govori španjolski, što bi mu olakšalo prilagodbu. Njegov ugovor s Francuskim nogometnim savezom istječe nakon Svjetskog prvenstva 2026., nakon čega je najavio odlazak i povratak klupskom nogometu.

Zanimljivo, njegovim nasljednikom na klupi Francuske trebao bi postati upravo Zinedine Zidane, što bi stvorilo svojevrsni trenerski vrtuljak. Osim Deschampsa, na širem popisu Real Madrida navodno se nalaze i Mauricio Pochettino, kojemu istječe ugovor s reprezentacijom SAD-a, te iskusni Unai Emery i Massimiliano Allegri. Spominje se i Jürgen Klopp, no on je nedavno potvrdio posvećenost novoj ulozi unutar Red Bull grupe.